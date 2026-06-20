Таблица ЧМ. США вышли в плей-офф с первого места, Турция уже выбыла

В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.

Сборная Парагвая минимально обыграла Турцию (1:0) на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния).

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Единственный гол в матче на 2-й минуте забил Матиас Галарса после ассиста Хулио Энсисо.

Сборная Турции, потерпев два поражения, досрочно заняла последнее место в группе и выбыла из борьбы за трофей ЧМ.

Ранее сборная США переиграла Австралию (2:0) и обеспечила себе досрочно первое место и путевку в 1/16 финала.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы D:

США (6 очков), Австралия, Парагвай (по 3), Турция (0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

США – уже вышла, Австралия – 90%, Парагвай – 87%, Турция – уже выбыла

Дальнейшее расписание матчей группы D:

25 июня. Турция – США, Парагвай – Австралия

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Санта-Клара (штат Калифорния, США). Ливайс Стэдиум

06:00. Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Матиас Галарса, 2

Удаление: Мигель Альмирон, 45 (Парагвай)

Сиэтл (штат Вашингтон, США), стадион Lumen Field

22:00. США – Австралия – 2:0

Голы: Кэмерон Берджесс, 11 (автогол), Алекс Фримен, 43

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