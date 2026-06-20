ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ
Единственный в матче гол уже на 2-й минуте забил Матиас Галарса
В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026,
Сборная Парагвая минимально обыграла Турцию (1:0) на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол в матче был забит уже на 2-й минуте. Матиас Галарса отличился после ассиста Хулио Энсисо.
Сборная Парагвая играла второй тайм в меньшинстве после того, как на 45-й минуте был удален Мигель Альмирон за неспортивное поведение.
Сборная Турции, потерпев два поражения, досрочно заняла последнее место в группе и выбыла из борьбы за трофей ЧМ.
Турнирное положение: США (6 очков), Австралия, Парагвай (по 3), Турция (0)
Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026
Санта-Клара (штат Калифорния, США). Ливайс Стэдиум
06:00. Турция – Парагвай – 0:1
Гол: Матиас Галарса, 2
Турнирная таблица
Відео гола та огляд матчу
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье
Митителу – о ситуации с Бленуце