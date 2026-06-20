ФОТО. Турция уступила Парагваю и досрочно выбыла из борьбы за трофей ЧМ

В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026,

Сборная Парагвая минимально обыграла Турцию (1:0) на арене Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния).

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Единственный гол в матче был забит уже на 2-й минуте. Матиас Галарса отличился после ассиста Хулио Энсисо.

Сборная Парагвая играла второй тайм в меньшинстве после того, как на 45-й минуте был удален Мигель Альмирон за неспортивное поведение.

Сборная Турции, потерпев два поражения, досрочно заняла последнее место в группе и выбыла из борьбы за трофей ЧМ.

Турнирное положение: США (6 очков), Австралия, Парагвай (по 3), Турция (0)

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Санта-Клара (штат Калифорния, США). Ливайс Стэдиум

06:00. Турция – Парагвай – 0:1

Гол: Матиас Галарса, 2

Турнирная таблица

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