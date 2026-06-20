Таблица ЧМ. Бразилия и Марокко лидируют в группе. Каковы шансы на плей-офф?
Шотландия имеет в активе 3 очка, а команда Гаити потеряла все шансы
В ночь на 20 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе C.
Бразилия и Марокко выиграли свои матчи и лидируют в группе, набрав по 4 очка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Бразилии разгромила команду Гаити (3:0) на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Дубль сделал Матеус Кунья, гол и асист оформил Винисиус Жуниор.
Сборная Марокко минимально обыграла Шотландию (1:0) на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс).
Единственный в матче гол на 2-й минуте забил Исмаил Сайбари после передачи Браима Диаса.
ЧМ-2026. Турнирная таблица группы C
- Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0)
Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:
- Бразилия – 100%, Марокко – 100%, Шотландия – 71%, Гаити – потеряны все шансы
Дальнейшее расписание матчей группы C
- 24 июня. Шотландия – Бразилия, Марокко – Гаити
Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026
🔹 Филадельфия (Пенсильвания), стадион Линкольн Файненшел Филд
03:30. Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
🔹 Фоксборо (штат Массачусетс, США). Жиллетт Стэдиум
01:00. Шотландия – Марокко – 0:1
Гол: Исмаэль Сайбари, 2
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В том числе ушли Кулач, Хобленко и Скляр
Элина не сумела справиться с Александрой в третьем раунде травяного пятисотника