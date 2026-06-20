Таблица ЧМ. Бразилия и Марокко лидируют в группе. Каковы шансы на плей-офф?

В ночь на 20 июня состоялись матчи 2-го тура чемпионата мира 2026 в группе C.

Бразилия и Марокко выиграли свои матчи и лидируют в группе, набрав по 4 очка.

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Сборная Бразилии разгромила команду Гаити (3:0) на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Дубль сделал Матеус Кунья, гол и асист оформил Винисиус Жуниор.

Сборная Марокко минимально обыграла Шотландию (1:0) на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс).

Единственный в матче гол на 2-й минуте забил Исмаил Сайбари после передачи Браима Диаса.

ЧМ-2026. Турнирная таблица группы C

Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Бразилия – 100%, Марокко – 100%, Шотландия – 71%, Гаити – потеряны все шансы

Дальнейшее расписание матчей группы C

24 июня. Шотландия – Бразилия, Марокко – Гаити

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

🔹 Филадельфия (Пенсильвания), стадион Линкольн Файненшел Филд

03:30. Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

🔹 Фоксборо (штат Массачусетс, США). Жиллетт Стэдиум

01:00. Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Исмаэль Сайбари, 2

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