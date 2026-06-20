ФОТО. Ранний удар Сайбари принес победу Марокко над Шотландией на ЧМ

В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026, в котором сборная Марокко минимально обыграла Шотландию со счетом 1:0.

Поединок прошел на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

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Судьба встречи была решена в начале игры, когда был забит единственный гол.

На 2-й минуте Исмаил Сайбари после передачи Браима Диаса отправил мяч в сетку ворот шотландцев и принес своей команде победу (1:0).

Турнирное положение: Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0).

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США). Жиллетт Стэдиум

01:00. Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Исмаэль Сайбари, 2

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