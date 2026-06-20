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Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:07 | Обновлено 20 июня 2026, 16:14
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ФОТО. Ранний удар Сайбари принес победу Марокко над Шотландией на ЧМ

Единственный гол в матче 2-го тура мундиаля был забит уже на 2-й минуте

20 июня 2026, 15:07 | Обновлено 20 июня 2026, 16:14
99
0
ФОТО. Ранний удар Сайбари принес победу Марокко над Шотландией на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026, в котором сборная Марокко минимально обыграла Шотландию со счетом 1:0.

Поединок прошел на стадионе Жиллетт Стэдиум в Фоксборо (штат Массачусетс, США).

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Судьба встречи была решена в начале игры, когда был забит единственный гол.

На 2-й минуте Исмаил Сайбари после передачи Браима Диаса отправил мяч в сетку ворот шотландцев и принес своей команде победу (1:0).

Турнирное положение: Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0).

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Фоксборо (штат Массачусетс, США). Жиллетт Стэдиум

01:00. Шотландия – Марокко – 0:1

Гол: Исмаэль Сайбари, 2

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Шотландии по футболу видео голов и обзор фото сборная Марокко по футболу Исмаэль Сайбари Браим Диас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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