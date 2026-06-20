ФОТО. Бразилия разгромила Гаити. Дубль сделал Кунья, забил Вини Жуниор
После двух туров сборная Бразилии стала лидером группы C
В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.
Сборная Бразилии разгромила команду Гаити (3:0) на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бразильцы полностью контролировали ход встречи и уже в первом тайме фактически сняли все вопросы относительно победителя.
Счет открыл Матеус Кунья на 23-й минуте, а на 36-й он оформил дубль после ассиста Винисиуса Жуниора.
В конце тайма Винисиус Жуниор отличился голом после передачи Лукаса Пакета, установив окончательный счет (3:0) еще до перерыва.
Турнирное положение: Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0).
Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026
Филадельфия (Пенсильвания), стадион Линкольн Файненшел Филд
03:30. Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сборной Украины решил сконцентрироваться на выступлении в чемпионате
Еще одно доказательство абсурдности лозунга: «Спорт вне политики»