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  4. ФОТО. Бразилия разгромила Гаити. Дубль сделал Кунья, забил Вини Жуниор
Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:23 | Обновлено 20 июня 2026, 16:14
97
0

ФОТО. Бразилия разгромила Гаити. Дубль сделал Кунья, забил Вини Жуниор

После двух туров сборная Бразилии стала лидером группы C

20 июня 2026, 15:23 | Обновлено 20 июня 2026, 16:14
97
0
ФОТО. Бразилия разгромила Гаити. Дубль сделал Кунья, забил Вини Жуниор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.

Сборная Бразилии разгромила команду Гаити (3:0) на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Бразильцы полностью контролировали ход встречи и уже в первом тайме фактически сняли все вопросы относительно победителя.

Счет открыл Матеус Кунья на 23-й минуте, а на 36-й он оформил дубль после ассиста Винисиуса Жуниора.

В конце тайма Винисиус Жуниор отличился голом после передачи Лукаса Пакета, установив окончательный счет (3:0) еще до перерыва.

Турнирное положение: Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0).

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Филадельфия (Пенсильвания), стадион Линкольн Файненшел Филд

03:30. Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу видео голов и обзор сборная Гаити по футболу фото Матеус Кунья Винисиус Жуниор Лукас Пакета
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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