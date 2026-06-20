ФОТО. Бразилия разгромила Гаити. Дубль сделал Кунья, забил Вини Жуниор

В ночь на 20 июня состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2026.

Сборная Бразилии разгромила команду Гаити (3:0) на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Бразильцы полностью контролировали ход встречи и уже в первом тайме фактически сняли все вопросы относительно победителя.

Счет открыл Матеус Кунья на 23-й минуте, а на 36-й он оформил дубль после ассиста Винисиуса Жуниора.

В конце тайма Винисиус Жуниор отличился голом после передачи Лукаса Пакета, установив окончательный счет (3:0) еще до перерыва.

Турнирное положение: Бразилия, Марокко (по 4 очка), Шотландия (3), Гаити (0).

Чемпионат мира 2026. Группа C. 2-й тур, 20 июня 2026

Филадельфия (Пенсильвания), стадион Линкольн Файненшел Филд

03:30. Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

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