Игрок сыграет на чемпионате мира несмотря на скандал со ставками

Игроку сборной Кот-д’Ивуара Эли Вахи разрешили въезд в Канаду и участие в матче чемпионата мира, несмотря на продолжающееся во Франции расследование по делу о возможных договорных матчах.

Изначально федерация Кот-д’Ивуара сообщила о проблемах с получением въездных документов, из-за чего участие форварда в игре против Германии оказалось под вопросом. Позже было подтверждено, что все разрешения получены, и игрок сможет сыграть в Торонто.

Во Франции Вахи фигурирует в расследовании, связанном с подозрительной активностью ставок на матч Лиги 1 между «Ниццей» и «Мецем», где фиксировались необычные ставки на получение им желтой карточки. Французская лига передала материалы в полицию и регуляторы.

Федерация Кот-д’Ивуара заявляет, что не получала официальных обвинений в адрес футболиста и продолжает поддерживать его участие в сборной.