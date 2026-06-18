Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок сборной Кот-д’Ивуара был задержан перед ЧМ-2026
Другие новости
18 июня 2026, 11:31 | Обновлено 18 июня 2026, 11:58
133
0

Игрок сборной Кот-д’Ивуара был задержан перед ЧМ-2026

Эли Вахи фигурирует в расследовании возможных договорных матчей

18 июня 2026, 11:31 | Обновлено 18 июня 2026, 11:58
133
0
Игрок сборной Кот-д’Ивуара был задержан перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine.Эли Вахи
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Эли Вахи был задержан в Марселе перед чемпионатом мира в рамках расследования предполагаемых договорных матчей, связанных с игрой Лиги 1 в мае.

По данным французских СМИ, расследование касается матча «Ницца» – «Мец», завершившегося со счетом 0:0. Мониторинговые системы зафиксировали необычно высокий объем международных ставок на то, что Вахи получит желтую карточку.

Французская профессиональная лига заявила, что передала информацию в полицию и органы регулирования азартных игр. Отдельное уголовное расследование уже ведется в Марселе.

При этом Вахи не обвинен официально и был вскоре отпущен после задержания. Несмотря на ситуацию, он остается в составе сборной Кот-д’Ивуара и продолжает участие в чемпионате мира.

Букмекер стал партнером проекта легендарного бразильского футболиста

По теме:
Сборные четырех конфедераций одержали по 2 победы в первом туре ЧМ-2026
Тренер Колумбии об атмосфере: «Эмоционально повлияла на некоторых игроков»
Одно очко на четырех. Как стартовали на ЧМ дебютанты мундиалей?
азарт ставки договорные матчи ЧМ-2026 по футболу Лига 1 (Франция) Ницца Мец
Александр Гринник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
Футбол | 18 июня 2026, 07:23 6
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро
К Роме обратились по поводу Довбика. Клуб продаст Артема за 23 млн евро

Римляне определились с ценой на украинского бомбардира

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18 июня 2026, 06:59 6
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком

Усилия Рико и его команды не принесли результата

Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Футбол | 17.06.2026, 20:44
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Легенда Динамо: «Я вообще не понимаю, как ему разрешили играть»
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Футбол | 18.06.2026, 11:57
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Футбол | 17.06.2026, 13:23
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 30
Теннис
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 112
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем