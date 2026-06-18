Игрок сборной Кот-д’Ивуара был задержан перед ЧМ-2026
Эли Вахи фигурирует в расследовании возможных договорных матчей
Нападающий сборной Кот-д’Ивуара Эли Вахи был задержан в Марселе перед чемпионатом мира в рамках расследования предполагаемых договорных матчей, связанных с игрой Лиги 1 в мае.
По данным французских СМИ, расследование касается матча «Ницца» – «Мец», завершившегося со счетом 0:0. Мониторинговые системы зафиксировали необычно высокий объем международных ставок на то, что Вахи получит желтую карточку.
Французская профессиональная лига заявила, что передала информацию в полицию и органы регулирования азартных игр. Отдельное уголовное расследование уже ведется в Марселе.
При этом Вахи не обвинен официально и был вскоре отпущен после задержания. Несмотря на ситуацию, он остается в составе сборной Кот-д’Ивуара и продолжает участие в чемпионате мира.
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