Журналист: «Эти два игрока Динамо имеют особый статус в команде»

Киевское «Динамо» вернулось из отпуска и уже отправилось на учебно-тренировочные сборы в Австрию. При этом, по словам журналиста Игоря Бурбаса, двое игроков команды получили привилегии благодаря своим родственным связям с руководством клуба.

Отмечается, что это вратарь Вячеслав Суркис, племянник президента «Динамо» Игоря Суркиса, а также зять последнего, защитник Кристиан Биловар. Оба футболиста проигнорировали медосмотр в Киеве и присоединились к команде уже за границей.

«Команда отправилась на сборы, пройдя этот медосмотр, приехала в Австрию, едет на автобусе в отель, и там её встречают двое, машущие рукой. Это любимый зять и любимый племянник президента клуба Игоря Суркиса. У Кристиана Биловара и Вячеслава Суркиса, вот даже в таких мелочах особый статус в команде. Я так понимаю, один из них приехал из отпуска из Токио, другой – из отпуска из Монако. Зачем заезжать в Киев? Сразу на сборы все. Пусть команда сама там проходит медосмотр», – сказал журналист.

В прошлом сезоне Вячеслав Суркис принял участие в двух матчах «Динамо» в УПЛ. На счету Биловара 26 матчей в составе «бело-синих» во всех турнирах.