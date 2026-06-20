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  4. Журналист: «Эти два игрока Динамо имеют особый статус в команде»
Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 16:47 | Обновлено 20 июня 2026, 17:45
1910
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Журналист: «Эти два игрока Динамо имеют особый статус в команде»

Вячеслав Суркис и Кристиан Биловар приезжают на сборы, когда захотят

20 июня 2026, 16:47 | Обновлено 20 июня 2026, 17:45
1910
3 Comments
Журналист: «Эти два игрока Динамо имеют особый статус в команде»
ФК Динамо. Кристиан Биловар
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Киевское «Динамо» вернулось из отпуска и уже отправилось на учебно-тренировочные сборы в Австрию. При этом, по словам журналиста Игоря Бурбаса, двое игроков команды получили привилегии благодаря своим родственным связям с руководством клуба.

Отмечается, что это вратарь Вячеслав Суркис, племянник президента «Динамо» Игоря Суркиса, а также зять последнего, защитник Кристиан Биловар. Оба футболиста проигнорировали медосмотр в Киеве и присоединились к команде уже за границей.

«Команда отправилась на сборы, пройдя этот медосмотр, приехала в Австрию, едет на автобусе в отель, и там её встречают двое, машущие рукой. Это любимый зять и любимый племянник президента клуба Игоря Суркиса. У Кристиана Биловара и Вячеслава Суркиса, вот даже в таких мелочах особый статус в команде. Я так понимаю, один из них приехал из отпуска из Токио, другой – из отпуска из Монако. Зачем заезжать в Киев? Сразу на сборы все. Пусть команда сама там проходит медосмотр», – сказал журналист.

В прошлом сезоне Вячеслав Суркис принял участие в двух матчах «Динамо» в УПЛ. На счету Биловара 26 матчей в составе «бело-синих» во всех турнирах.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Вячеслав Суркис Игорь Суркис Григорий Суркис Кристиан Биловар Игорь Бурбас
Андрей Плыгун Источник: Игорь Бурбас
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Спорт уа ЕЖЕДНЕВНО И В НЕСКОЛЬКИХ СТАТЬЯХ поливает грязью Динамо. И Суркис, и Биловар ПРОШЛИ медосмотр в Киеве, а писанина в этой статье - очередной гнусный фейк с подачи ахметовского придворного журналюги бурбасятины! Ахметка так боится, что киевляне в год своего 100-летия вернутся к золоту чемпионов и выиграют Кубок Украины?
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+2
прочитавши цю х..ню, згадалось питання:
"Почём опиум для народа?"
 і деякі в це вірять, на жаль...
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+1
Одна біда з цим Дінамо 😂🤣
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0
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