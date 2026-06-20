Легионер Динамо простился с клубом, вспомнив сына Луческу

Польский защитник Томаш Кендзера попрощался с греческим ПАОК после перехода в киевское «Динамо»:

«Три с половиной года, множество сражений на поле и воспоминания, которые я никогда не забуду. Это ПАОК.

Особая благодарность тренеру Развану Луческу – прежде всего, замечательному человеку. Он изменил мою футбольную жизнь и научил меня многим вещам. Желаю вам всего наилучшего в вашей будущей карьере.

Болельщики ПАОК, вы были великолепны... вы навсегда останетесь в моей памяти».