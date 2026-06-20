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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 15:12 | Обновлено 20 июня 2026, 15:19
1444
0

Легионер Динамо простился с клубом, вспомнив сына Луческу

Томаш Кендзера покинул ПАОК

20 июня 2026, 15:12 | Обновлено 20 июня 2026, 15:19
1444
0
Легионер Динамо простился с клубом, вспомнив сына Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine
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Польский защитник Томаш Кендзера попрощался с греческим ПАОК после перехода в киевское «Динамо»:

«Три с половиной года, множество сражений на поле и воспоминания, которые я никогда не забуду. Это ПАОК.

Особая благодарность тренеру Развану Луческу – прежде всего, замечательному человеку. Он изменил мою футбольную жизнь и научил меня многим вещам. Желаю вам всего наилучшего в вашей будущей карьере.

Болельщики ПАОК, вы были великолепны... вы навсегда останетесь в моей памяти».

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Томаш Кендзера Динамо Киев ПАОК Разван Луческу чемпионат Греции по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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