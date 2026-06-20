«Люблю этот клуб». Черноморец 3 месяца не платил зарплату игроку

Украинский нападающий Алексей Хобленко, который покинул «Черноморец», заявил о том, что клуб 3 месяца не платил ему зарплату:

– В интернете распространяется информация о том, что «Черноморец» задолжал вам зарплату за несколько месяцев. Можете ли вы прокомментировать, какова на самом деле ситуация с задолженностью со стороны «Черноморца»? И планируете ли вы обращаться в соответствующие инстанции для решения этого вопроса?

– Клуб задолжал зарплату за 3 месяца. В соответствующие инстанции я уже обратился, однако я бы никогда этого не сделал, потому что люблю этот клуб и болельщиков «Черноморца», но учитывая, как они обращаются со своими игроками, у меня не было другого выбора, я был вынужден это сделать.

В прошедшем сезоне на счету Алексея Хобленко 16 матчей на клубном уроне, в которых он отличился 6 голами и 3 ассистами.