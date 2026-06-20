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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 16:36 | Обновлено 20 июня 2026, 16:40
747
0

«Люблю этот клуб». Черноморец 3 месяца не платил зарплату игроку

Алексей Хобленко рассказал о долгах клуба

20 июня 2026, 16:36 | Обновлено 20 июня 2026, 16:40
747
0
«Люблю этот клуб». Черноморец 3 месяца не платил зарплату игроку
ФК Черноморец. Алексей Хобленко
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Украинский нападающий Алексей Хобленко, который покинул «Черноморец», заявил о том, что клуб 3 месяца не платил ему зарплату:

– В интернете распространяется информация о том, что «Черноморец» задолжал вам зарплату за несколько месяцев. Можете ли вы прокомментировать, какова на самом деле ситуация с задолженностью со стороны «Черноморца»? И планируете ли вы обращаться в соответствующие инстанции для решения этого вопроса?

– Клуб задолжал зарплату за 3 месяца. В соответствующие инстанции я уже обратился, однако я бы никогда этого не сделал, потому что люблю этот клуб и болельщиков «Черноморца», но учитывая, как они обращаются со своими игроками, у меня не было другого выбора, я был вынужден это сделать.

В прошедшем сезоне на счету Алексея Хобленко 16 матчей на клубном уроне, в которых он отличился 6 голами и 3 ассистами.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты Алексей Хобленко
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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