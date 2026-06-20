ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками

Черноморец после выхода в УПЛ объявил список игроков, которые не входят в планы наставника Романа Григорчука и покидают команду.

Одесский клуб покинули Виталий Ермаков, Алексей Хобленко, Александр Скляр, Владислав Кулач, Александр Каплиенко, Юрий Романюк, Максим Лунев, Артем Габелок.

Отметим, что у большинства футболистов есть опыт выступлений в УПЛ.

Черноморец вышел в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге, где команда закончила на второй позиции.