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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 16:15 | Обновлено 20 июня 2026, 16:41
1864
3

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками

В том числе ушли Кулач, Хобленко и Скляр

20 июня 2026, 16:15 | Обновлено 20 июня 2026, 16:41
1864
3 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
ФК Черноморец
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Черноморец после выхода в УПЛ объявил список игроков, которые не входят в планы наставника Романа Григорчука и покидают команду.

Одесский клуб покинули Виталий Ермаков, Алексей Хобленко, Александр Скляр, Владислав Кулач, Александр Каплиенко, Юрий Романюк, Максим Лунев, Артем Габелок.

Отметим, что у большинства футболистов есть опыт выступлений в УПЛ.

Черноморец вышел в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге, где команда закончила на второй позиции.

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Владислав Кулач Александр Скляр Алексей Хобленко Александр Каплиенко Максим Лунев Юрий Романюк Артем Габелок Виталий Ермаков
Иван Зинченко Источник: ФК Черноморец
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М-да уж... А заменить есть кем для ПЛ???
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+2
Хобленко, Скляр... мда
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+1
мда...Герыч в Динамо, Хобленко на выход...а эти двое самые  результативные форварды за прошлый сезон...такое вот усиление перед вышкой
Ответить
0
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