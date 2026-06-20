Украина. Премьер лига20 июня 2026, 16:15 | Обновлено 20 июня 2026, 16:41
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец после выхода в УПЛ попрощался с 8 игроками
В том числе ушли Кулач, Хобленко и Скляр
20 июня 2026, 16:15 | Обновлено 20 июня 2026, 16:41
1864
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Черноморец после выхода в УПЛ объявил список игроков, которые не входят в планы наставника Романа Григорчука и покидают команду.
Одесский клуб покинули Виталий Ермаков, Алексей Хобленко, Александр Скляр, Владислав Кулач, Александр Каплиенко, Юрий Романюк, Максим Лунев, Артем Габелок.
Отметим, что у большинства футболистов есть опыт выступлений в УПЛ.
Черноморец вышел в УПЛ по итогам сезона в Первой лиге, где команда закончила на второй позиции.
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Комментарии 3
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М-да уж... А заменить есть кем для ПЛ???
Хобленко, Скляр... мда
мда...Герыч в Динамо, Хобленко на выход...а эти двое самые результативные форварды за прошлый сезон...такое вот усиление перед вышкой
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