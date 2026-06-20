Бывший игрок Шахтера не стал тренером сборной из-за критики руководства УАФ
Худжамов мог войти в тренерский штаб Александра Петракова
Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера», а ныне тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, как мог попасть в тренерский штаб национальной команды ещё в 2020 году.
«Я мог раньше стать тренером сборной. Но я что-то там, как всегда, в интервью наговорил. Я только что закончил карьеру – это был 2019 или 2020 год. Главным тренером тогда был [Александр] Петраков. Насколько я знаю, я мог тогда попасть в штаб, но я там немного наговорил о прежнем руководстве. Я что, правдоруб? Не то чтобы правдоруб, просто я не люблю несправедливость и людей, которые что-то говорят за спиной. Я люблю, когда мне говорят в глаза, если я делаю что-то не так», — пояснил Худжамов.
В 2020 году главой УАФ был Андрей Павелко. Сейчас функционер находится за границей и разыскивается по обвинению в многочисленных коррупционных преступлениях.
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