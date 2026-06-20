Рустам ХУДЖАМОВ: «Первый сбор Мальдеры? Это был совсем другой мир»

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о первом сборе команды под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

«Первый сбор Мальдеры? Мы приехали, и для нас это был совершенно другой мир. И не потому, что мы были какими-то дикарями, нет. Просто уровень организации тренировочного процесса, уровень того, как расставляются акценты на теории, как он готовит видеоматериалы – это было настолько детально, что ты понимаешь: ты играешь за сборную, и здесь каждый твой шаг на поле имеет значение. Мальдера не просто давал упражнения, он объяснял, почему мы это делаем. Для игроков, привыкших к несколько иному, более «шаблонному» подходу, это стало глотком свежего воздуха. Ты видишь систему, ты видишь логику, и ты начинаешь доверять этому процессу на 100%. Это был качественный скачок в понимании футбола», – сказал Худжамов.