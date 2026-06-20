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Сборная УКРАИНЫ
20 июня 2026, 16:31 | Обновлено 20 июня 2026, 16:49
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Первый сбор Мальдеры? Это был совсем другой мир»

Теперь каждый шаг игроков и тренеров сборной имеет значение

20 июня 2026, 16:31 | Обновлено 20 июня 2026, 16:49
519
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Первый сбор Мальдеры? Это был совсем другой мир»
УАФ. Рустам Худжамов
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Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о первом сборе команды под руководством итальянского специалиста Андреа Мальдеры.

«Первый сбор Мальдеры? Мы приехали, и для нас это был совершенно другой мир. И не потому, что мы были какими-то дикарями, нет. Просто уровень организации тренировочного процесса, уровень того, как расставляются акценты на теории, как он готовит видеоматериалы – это было настолько детально, что ты понимаешь: ты играешь за сборную, и здесь каждый твой шаг на поле имеет значение. Мальдера не просто давал упражнения, он объяснял, почему мы это делаем. Для игроков, привыкших к несколько иному, более «шаблонному» подходу, это стало глотком свежего воздуха. Ты видишь систему, ты видишь логику, и ты начинаешь доверять этому процессу на 100%. Это был качественный скачок в понимании футбола», – сказал Худжамов.

Под руководством Мальдеры сборная Украины обыграла Польшу (2:0) и сыграла неполный матч с Данией (1:2). Контракт УАФ с итальянским специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на год. Его задачей является выход Украины на Евро-2028.

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Рустам Худжамов сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: Денис Бойко
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