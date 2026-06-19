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  4. Скандальный экс-игрок Динамо принес Зинченко публичные извинения
Англия
19 июня 2026, 03:32 |
213
0

Скандальный экс-игрок Динамо принес Зинченко публичные извинения

Кравец обратился к Александру

19 июня 2026, 03:32 |
213
0
Скандальный экс-игрок Динамо принес Зинченко публичные извинения
Instagram. Артем Кравец
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Бывший нападающий «Динамо» Артем Кравец с юмором отреагировал на давнюю историю, связанную со сборной Украины и Александром Зинченко.

Экс-нападающий киевского «Динамо» прокомментировал воспоминания о том, как якобы проигнорировал молодого Зинченко во время пребывания в национальной команде.

«Как говорится: «Если я такого не помню, значит, такого не было». Извини, Зинченко, я был не прав. Но это очень смешно», – отметил Кравец.

Артем Кравец покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.

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Артем Кравец Александр Зинченко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Instagram
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