Скандальный экс-игрок Динамо принес Зинченко публичные извинения
Кравец обратился к Александру
Бывший нападающий «Динамо» Артем Кравец с юмором отреагировал на давнюю историю, связанную со сборной Украины и Александром Зинченко.
Экс-нападающий киевского «Динамо» прокомментировал воспоминания о том, как якобы проигнорировал молодого Зинченко во время пребывания в национальной команде.
«Как говорится: «Если я такого не помню, значит, такого не было». Извини, Зинченко, я был не прав. Но это очень смешно», – отметил Кравец.
Артем Кравец покинул Украину и уехал за границу после того, как рассказал о проблемах в структуре чемпионов Украины, что вызвало огромный резонанс в прессе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Автогол стал символом провального выступления катарцев
Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским