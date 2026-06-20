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  4. КУНЬЯ о дубле в матче с Гаити: «Это один из лучших дней в моей жизни»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:59 | Обновлено 20 июня 2026, 16:01
106
0

КУНЬЯ о дубле в матче с Гаити: «Это один из лучших дней в моей жизни»

Для нападающего эти голы стали первыми на ЧМ

20 июня 2026, 15:59 | Обновлено 20 июня 2026, 16:01
106
0
КУНЬЯ о дубле в матче с Гаити: «Это один из лучших дней в моей жизни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья
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Нападающий сборной Бразилии Матеус Кунья вышел в стартовом составе команды на матч против Гаити (3:0) и оформил дубль, принеся «селесао» первую победу на чемпионате мира 2026.

«Это один из лучших дней в моей жизни, – сказал Кунья после игры. – Все мечтают представлять Бразилию на чемпионате мира. И то, что я забил два гола и помог команде… я в экстазе, будто это сон».

Решение Анчелотти выпустить Кунью вместо Тьяго положительно повлияло на игру бразильской атаки, которая была значительно продуктивнее, чем в матче первого тура с Марокко (1:1).

«Думаю, это сработало очень хорошо, – отметил форвард. Есть много способов варьировать игру в атаке и создавать комбинации в финальной трети. У нас есть интеллект, чтобы понимать, где правильно располагаться. Мы хорошо сыграли вместе, и это важно в данный момент. Сегодня все сработало».

Для 27-летнего нападающего это первый чемпионат мира в карьере. Он мог попасть в состав еще четыре года назад, но тогда главный тренер сборной Бразилии Тите не включил его в окончательную заявку.

«После всего, через что я прошел, я стал мудрее и более зрелым. Я стараюсь жить моментом. Моя мечта сыграть на чемпионате мира наполняет меня гордостью. Я сделал все, чтобы попасть на предыдущий мундиаль, но не получилось. Но, слава Богу, я теперь здесь и счастлив, что могу помогать команде», – отметил Кунья.

О дубле в ворота Гаити Кунья сказал, что «просто хотел быть собой и получать удовольствие от игры», а забитые мячи стали следствием этого.

Сборная Бразилии на данный момент занимает первое место в группе С и завершит групповой этап матчем против Шотландии, который состоится в Майами 25 июня и начнется в 01:00 по киевскому времени.

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Матеус Кунья сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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