Льюис ФЕРГЮСОН: «Честно говоря, это меня удивило»

Полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон прокомментировал поражение от сборной Марокко (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это лишь показывает, насколько сложно выиграть матч на чемпионате мира. Я видел много негативных комментариев по поводу нашей победы над Гаити в первом матче, и, честно говоря, это меня удивило, ведь это очень-очень сложно — каждая команда играет на самом высоком уровне.

Я очень доволен тем, как команда показала себя, но разочарован результатом. Думаю, что наша игра, пожалуй, заслуживает одного очка».

Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа – на старте мундиаля команда сыграла вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 очка благодаря победе над Гаити (1:0).