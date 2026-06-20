Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Льюис ФЕРГЮСОН: «Честно говоря, это меня удивило»
Чемпионат мира
20 июня 2026, 14:56 |
120
0

Льюис ФЕРГЮСОН: «Честно говоря, это меня удивило»

Полузащитник сборной Шотландии прокомментировал поражение от Марокко

20 июня 2026, 14:56 |
120
0
Льюис ФЕРГЮСОН: «Честно говоря, это меня удивило»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Шотландии Льюис Фергюсон прокомментировал поражение от сборной Марокко (0:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Это лишь показывает, насколько сложно выиграть матч на чемпионате мира. Я видел много негативных комментариев по поводу нашей победы над Гаити в первом матче, и, честно говоря, это меня удивило, ведь это очень-очень сложно — каждая команда играет на самом высоком уровне.

Я очень доволен тем, как команда показала себя, но разочарован результатом. Думаю, что наша игра, пожалуй, заслуживает одного очка».

Сборная Марокко набрала 4 очка за два тура группового этапа – на старте мундиаля команда сыграла вничью с Бразилией (1:1). У Шотландии в активе 3 очка благодаря победе над Гаити (1:0).

По теме:
Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ
ФОТО. Ранний удар Сайбари принес победу Марокко над Шотландией на ЧМ
Райан КРИСТИ: «Это досадно. Просто не суждено»
Льюис Фергюсон сборная Марокко по футболу сборная Шотландии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира
Футбол | 20 июня 2026, 12:52 0
Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира
Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира

Юрий Шелепницкий прокомментировал первую громкую неожиданность ЧМ-2026

«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
Футбол | 20 июня 2026, 10:35 0
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру
«Все кончено». Во Франции вынесли вердикт Забарному и его партнеру

Карвалью – об украинском футболисте и Шевалье

Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Футбол | 20.06.2026, 11:37
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Динамо не сможет рассчитывать на Ярмоленко в еврокубках – источник
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Бокс | 20.06.2026, 09:27
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Усик и его команда окончательно определились со следующим соперником
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20.06.2026, 05:32
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
19.06.2026, 15:28 2
Бокс
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 25
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
Нашелся клуб, который готов заплатить Бенфике 40 млн евро за Трубина
19.06.2026, 12:24 8
Футбол
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
19.06.2026, 11:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем