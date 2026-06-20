Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ
Лише троє мають лучшую статистику результативных действий
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити (3:0) отметился голом и ассистом.
Благодаря этому он довел количество результативных действий на чемпионатах мира до шести в шести матчах.
Вини сравнялся по этому показателю с Роналдиньо, у которого два гола и четыре ассиста, но за 10 матчей.
В то же время только трое бразильцев сыграли более пяти матчей на чемпионатах мира и имеют средний показатель не менее одного результативного балла за игру с 1966 года:
- Роналдо: 19 в 19
- Пеле: 11 в 8
- Тостао: 7 в 7
Сборная Бразилии на данный момент занимает первое место в группе С и завершит групповой этап матчем против Шотландии, который состоится в Майами 25 июня и начнется в 01:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Бразилия выставила свой самый возрастной стартовый состав на чемпионатах мира с 1962 года.
Vinicius Junior has six goal involvements in six World Cup appearances (three goals, three assists).— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026
Only three other Brazilians who have played more than five men's World Cup matches have an average of one goal contribution per match on record since 1966:
🇧🇷 Ronaldo: 19 in 19… pic.twitter.com/cRSW3JeXdU
🚨 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 𝗦𝗧𝗔𝗧: Vinicius Jr. has as many G/A in World Cups as Ronaldinho.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 20, 2026
Vini now has 6 G/A in 6 World Cup matches. pic.twitter.com/nOu9SDtgs6
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