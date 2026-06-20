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  4. Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ
Чемпионат мира
20 июня 2026, 15:21 |
530
0

Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ

Лише троє мають лучшую статистику результативных действий

20 июня 2026, 15:21 |
530
0
Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити (3:0) отметился голом и ассистом.

Благодаря этому он довел количество результативных действий на чемпионатах мира до шести в шести матчах.

Вини сравнялся по этому показателю с Роналдиньо, у которого два гола и четыре ассиста, но за 10 матчей.

В то же время только трое бразильцев сыграли более пяти матчей на чемпионатах мира и имеют средний показатель не менее одного результативного балла за игру с 1966 года:

  • Роналдо: 19 в 19
  • Пеле: 11 в 8
  • Тостао: 7 в 7

Сборная Бразилии на данный момент занимает первое место в группе С и завершит групповой этап матчем против Шотландии, который состоится в Майами 25 июня и начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Бразилия выставила свой самый возрастной стартовый состав на чемпионатах мира с 1962 года.

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Роналдиньо Винисиус Жуниор Роналдо Пеле сборная Бразилии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: X (Twitter)
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