Впереди только легенды. Винисиус вошел в элитный список бразильцев на ЧМ

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 против Гаити (3:0) отметился голом и ассистом.

Благодаря этому он довел количество результативных действий на чемпионатах мира до шести в шести матчах.

Вини сравнялся по этому показателю с Роналдиньо, у которого два гола и четыре ассиста, но за 10 матчей.

В то же время только трое бразильцев сыграли более пяти матчей на чемпионатах мира и имеют средний показатель не менее одного результативного балла за игру с 1966 года:

Роналдо: 19 в 19

Пеле: 11 в 8

Тостао: 7 в 7

Сборная Бразилии на данный момент занимает первое место в группе С и завершит групповой этап матчем против Шотландии, который состоится в Майами 25 июня и начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Бразилия выставила свой самый возрастной стартовый состав на чемпионатах мира с 1962 года.

Vinicius Junior has six goal involvements in six World Cup appearances (three goals, three assists).



Only three other Brazilians who have played more than five men's World Cup matches have an average of one goal contribution per match on record since 1966:



🇧🇷 Ronaldo: 19 in 19… pic.twitter.com/cRSW3JeXdU — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 20, 2026