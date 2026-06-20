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Чемпионат мира
20 июня 2026, 13:58 | Обновлено 20 июня 2026, 14:20
500
0

Бразилия выставила свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ с 1962 года

Опыт – прежде всего

20 июня 2026, 13:58 | Обновлено 20 июня 2026, 14:20
500
0
Бразилия выставила свой самый возрастной стартовый состав на ЧМ с 1962 года
Getty Images/Global Images Ukraine
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В матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 сборная Бразилии выставила свой самый возрастной стартовый состав на мундиале с финала 1962 года.

Средний возраст команды составил 30 лет и 190 дней, а Винисиус, которому в следующем месяце исполнится 26 лет, был самым молодым игроком «селесао».

Бразилия разгромила Гаити со счетом 3:0, благодаря чему возглавляет группу С, имея в активе четыре очка и опережая Марокко по разнице мячей (+3 против +1).

Бразильцы завершат групповой этап матчем против Шотландии, который состоится в Майами 25 июня и начнется в 01:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира.

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сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Гаити по футболу
Иван Чирко Источник: ФИФА
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