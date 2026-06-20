Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира
Теперь бразильцы снова опережают Германию на 5 подобных поединков
Сборная Бразилии в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира.
В этот раз это произошло в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Гаити (3:0).
Бразилия является рекордсменом мировых первенств по количеству матчей с 3+ голами. На 5 подобных матчей от нее отстает сборная Германии/ФРГ (36), победившая в первом туре нынешнего мундиаля сборную Кюрасао со счетом 7:1.
Сборные с наибольшим количеством матчей с 3+ голами на чемпионатах мира
- 41 – Бразилия
- 36 – Германия/ФРГ
Бразилия (41):
- 2026: Гаити – 3:0
- 2022: Южная Корея – 4:1
- 2014: Камерун – 4:1
- 2014: Хорватия – 3:1
- 2010: Чили – 3:0
- 2010: Кот-д'Ивуар – 3:1
- 2006: Гана – 3:0
- 2006: Япония – 4:1
- 2002: Коста-Рика – 5:2
- 2002: Китай – 4:0
- 1998: Дания – 3:2
- 1998: Чили – 4:1
- 1998: Марокко – 3:0
- 1994: Нидерланды – 3:2
- 1994: Камерун – 3:0
- 1986: Польша – 4:0
- 1986: Северная Ирландия – 3:0
- 1982: Аргентина – 3:1
- 1982: Новая Зеландия – 4:0
- 1982: Шотландия – 4:1
- 1978: Польша – 3:1
- 1978: Перу – 3:0
- 1974: Заир – 3:0
- 1970: Италия – 4:1
- 1970: Уругвай – 3:1
- 1970: Перу – 4:2
- 1970: Румыния – 3:2
- 1970: Чехословакия – 4:1
- 1962: Чехословакия – 3:1
- 1962: Чили – 4:2
- 1962: Англия – 3:1
- 1958: Швеция – 5:2
- 1958: Франция – 5:2
- 1958: Австрия – 3:0
- 1954: Мексика – 5:0
- 1950: Испания – 6:1
- 1950: Швеция – 7:1
- 1950: Мексика – 4:0
- 1938: Швеция – 4:2
- 1938: Польша – 6:5
- 1930: Боливия – 4:0
Германия/ФРГ (36):
- 2026: Кюрасао – 7:1
- 2022: Коста-Рика – 4:2
- 2014: Бразилия – 7:1
- 2014: Португалия – 4:0
- 2010: Уругвай – 3:2
- 2010: Аргентина – 4:0
- 2010: Англия – 4:1
- 2010: Австралия – 4:0
- 2006: Португалия – 3:1
- 2006: Эквадор – 3:0
- 2006: Коста-Рика – 4:2
- 2002: Саудовская Аравия – 8:0
- 1994: Бельгия – 3:2
- 1994: Южная Корея – 3:2
- 1990: ОАЭ – 5:1
- 1990: Югославия – 4:1
- 1982: Франция – 3:3
- 1982: Чили – 4:1
- 1978: Мексика – 6:0
- 1974: Швеция – 4:2
- 1974: Австралия – 3:0
- 1970: Италия – 3:4
- 1970: Англия – 3:2
- 1970: Перу – 3:1
- 1970: Болгария – 5:2
- 1966: Уругвай – 4:0
- 1966: Швейцария – 5:0
- 1958: Франция – 3:6
- 1958: Аргентина – 3:1
- 1954: Венгрия – 3:2
- 1954: Австрия – 6:1
- 1954: Турция – 7:2
- 1954: Венгрия – 3:8
- 1954: Турция – 4:1
- 1934: Австрия – 3:2
- 1934: Бельгия – 5:2
Most times a side has scored 3+ goals in a FIFA World Cup game:— Squawka (@Squawka) June 20, 2026
◉ 41 - Brazil
◎ 36 - Germany
It’s never boring watching Brazil. 🍿 https://t.co/pJxLk26GvH
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