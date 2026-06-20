Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира

Сборная Бразилии в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира.

В этот раз это произошло в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Гаити (3:0).

Бразилия является рекордсменом мировых первенств по количеству матчей с 3+ голами. На 5 подобных матчей от нее отстает сборная Германии/ФРГ (36), победившая в первом туре нынешнего мундиаля сборную Кюрасао со счетом 7:1.

Сборные с наибольшим количеством матчей с 3+ голами на чемпионатах мира

41 – Бразилия

36 – Германия/ФРГ

Бразилия (41):

2026: Гаити – 3:0

2022: Южная Корея – 4:1

2014: Камерун – 4:1

2014: Хорватия – 3:1

2010: Чили – 3:0

2010: Кот-д'Ивуар – 3:1

2006: Гана – 3:0

2006: Япония – 4:1

2002: Коста-Рика – 5:2

2002: Китай – 4:0

1998: Дания – 3:2

1998: Чили – 4:1

1998: Марокко – 3:0

1994: Нидерланды – 3:2

1994: Камерун – 3:0

1986: Польша – 4:0

1986: Северная Ирландия – 3:0

1982: Аргентина – 3:1

1982: Новая Зеландия – 4:0

1982: Шотландия – 4:1

1978: Польша – 3:1

1978: Перу – 3:0

1974: Заир – 3:0

1970: Италия – 4:1

1970: Уругвай – 3:1

1970: Перу – 4:2

1970: Румыния – 3:2

1970: Чехословакия – 4:1

1962: Чехословакия – 3:1

1962: Чили – 4:2

1962: Англия – 3:1

1958: Швеция – 5:2

1958: Франция – 5:2

1958: Австрия – 3:0

1954: Мексика – 5:0

1950: Испания – 6:1

1950: Швеция – 7:1

1950: Мексика – 4:0

1938: Швеция – 4:2

1938: Польша – 6:5

1930: Боливия – 4:0

Германия/ФРГ (36):

2026: Кюрасао – 7:1

2022: Коста-Рика – 4:2

2014: Бразилия – 7:1

2014: Португалия – 4:0

2010: Уругвай – 3:2

2010: Аргентина – 4:0

2010: Англия – 4:1

2010: Австралия – 4:0

2006: Португалия – 3:1

2006: Эквадор – 3:0

2006: Коста-Рика – 4:2

2002: Саудовская Аравия – 8:0

1994: Бельгия – 3:2

1994: Южная Корея – 3:2

1990: ОАЭ – 5:1

1990: Югославия – 4:1

1982: Франция – 3:3

1982: Чили – 4:1

1978: Мексика – 6:0

1974: Швеция – 4:2

1974: Австралия – 3:0

1970: Италия – 3:4

1970: Англия – 3:2

1970: Перу – 3:1

1970: Болгария – 5:2

1966: Уругвай – 4:0

1966: Швейцария – 5:0

1958: Франция – 3:6

1958: Аргентина – 3:1

1954: Венгрия – 3:2

1954: Австрия – 6:1

1954: Турция – 7:2

1954: Венгрия – 3:8

1954: Турция – 4:1

1934: Австрия – 3:2

1934: Бельгия – 5:2