Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 13:17 | Обновлено 20 июня 2026, 13:18
66
0

Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира

Теперь бразильцы снова опережают Германию на 5 подобных поединков

20 июня 2026, 13:17 | Обновлено 20 июня 2026, 13:18
66
0
Бразилия в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Бразилии в 41-й раз забила 3+ гола в одном матче чемпионата мира.

В этот раз это произошло в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Гаити (3:0).

Бразилия является рекордсменом мировых первенств по количеству матчей с 3+ голами. На 5 подобных матчей от нее отстает сборная Германии/ФРГ (36), победившая в первом туре нынешнего мундиаля сборную Кюрасао со счетом 7:1.

Сборные с наибольшим количеством матчей с 3+ голами на чемпионатах мира

  • 41 – Бразилия
  • 36 – Германия/ФРГ

Бразилия (41):

  • 2026: Гаити – 3:0
  • 2022: Южная Корея – 4:1
  • 2014: Камерун – 4:1
  • 2014: Хорватия – 3:1
  • 2010: Чили – 3:0
  • 2010: Кот-д'Ивуар – 3:1
  • 2006: Гана – 3:0
  • 2006: Япония – 4:1
  • 2002: Коста-Рика – 5:2
  • 2002: Китай – 4:0
  • 1998: Дания – 3:2
  • 1998: Чили – 4:1
  • 1998: Марокко – 3:0
  • 1994: Нидерланды – 3:2
  • 1994: Камерун – 3:0
  • 1986: Польша – 4:0
  • 1986: Северная Ирландия – 3:0
  • 1982: Аргентина – 3:1
  • 1982: Новая Зеландия – 4:0
  • 1982: Шотландия – 4:1
  • 1978: Польша – 3:1
  • 1978: Перу – 3:0
  • 1974: Заир – 3:0
  • 1970: Италия – 4:1
  • 1970: Уругвай – 3:1
  • 1970: Перу – 4:2
  • 1970: Румыния – 3:2
  • 1970: Чехословакия – 4:1
  • 1962: Чехословакия – 3:1
  • 1962: Чили – 4:2
  • 1962: Англия – 3:1
  • 1958: Швеция – 5:2
  • 1958: Франция – 5:2
  • 1958: Австрия – 3:0
  • 1954: Мексика – 5:0
  • 1950: Испания – 6:1
  • 1950: Швеция – 7:1
  • 1950: Мексика – 4:0
  • 1938: Швеция – 4:2
  • 1938: Польша – 6:5
  • 1930: Боливия – 4:0

Германия/ФРГ (36):

  • 2026: Кюрасао – 7:1
  • 2022: Коста-Рика – 4:2
  • 2014: Бразилия – 7:1
  • 2014: Португалия – 4:0
  • 2010: Уругвай – 3:2
  • 2010: Аргентина – 4:0
  • 2010: Англия – 4:1
  • 2010: Австралия – 4:0
  • 2006: Португалия – 3:1
  • 2006: Эквадор – 3:0
  • 2006: Коста-Рика – 4:2
  • 2002: Саудовская Аравия – 8:0
  • 1994: Бельгия – 3:2
  • 1994: Южная Корея – 3:2
  • 1990: ОАЭ – 5:1
  • 1990: Югославия – 4:1
  • 1982: Франция – 3:3
  • 1982: Чили – 4:1
  • 1978: Мексика – 6:0
  • 1974: Швеция – 4:2
  • 1974: Австралия – 3:0
  • 1970: Италия – 3:4
  • 1970: Англия – 3:2
  • 1970: Перу – 3:1
  • 1970: Болгария – 5:2
  • 1966: Уругвай – 4:0
  • 1966: Швейцария – 5:0
  • 1958: Франция – 3:6
  • 1958: Аргентина – 3:1
  • 1954: Венгрия – 3:2
  • 1954: Австрия – 6:1
  • 1954: Турция – 7:2
  • 1954: Венгрия – 3:8
  • 1954: Турция – 4:1
  • 1934: Австрия – 3:2
  • 1934: Бельгия – 5:2
По теме:
ДЕМИРАЛ: «Я уже много лет в сборной, и это был мой самый болезненный матч»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мне эта команда никогда не нравилась»
Первый капитан сборной Украины объяснил провал Турции на чемпионате мира
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Германии по футболу сборная Бразилии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Футбол | 20 июня 2026, 08:35 9
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной
Знаменитый итальянский клуб приобрел голеадора украинской сборной

Богдан Попов перейдет в «Аталанту»

Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Бокс | 20 июня 2026, 05:32 0
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение
Василий Ломаченко принял судьбоносное решение

Украинский боксер вскоре пройдет четырехмесячный тренировочный сбор

«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Бокс | 20.06.2026, 09:22
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
«Путин – х**о». Ломаченко назвал виновного в войне между Украиной и россией
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Бокс | 19.06.2026, 15:28
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Знаменитый украинский боксер вернется в ринг на шоу Мозеса Итаумы
Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера
Футбол | 20.06.2026, 12:38
Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера
Неожиданный вариант. Жирона выбрала нового тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 5
Футбол
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
Суркис начал переговоры по долгожданному трансферу Динамо
19.06.2026, 09:16 5
Футбол
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
19.06.2026, 11:38 6
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем