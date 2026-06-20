Полузащитник Кривбасса: «Мы с оптимизмом смотрим в будущее»

Венесуэльский полузащитник «Кривбасса» Андрусв Араухо поделился эмоциями от старта подготовки к чемпионату и назвал цель команды на следующий сезон.

– Команда вернулась из отпуска. С каким настроем начинаете подготовку к новому сезону?

– Я думаю, что команда вернулась очень довольной, счастливой и заряженной на работу. Для нас было очень важно провести эти выходные дни вместе с семьями. Именно они являются нашей главной поддержкой и мотивацией и помогают нам быть здесь с хорошим настроением и желанием работать.

– Позади первая тренировка. Как ее оцените?

– Первая тренировка всегда имеет свои особенности. Нужно снова адаптироваться к рабочему ритму, к нагрузкам. После почти двадцати дней без полноценных занятий это непросто, но мы стараемся как можно быстрее войти в рабочий процесс и отдавать максимум сил ради того, что ждет нас впереди.

– Какие цели будет ставить команда перед собой в новом сезоне?

– Наш менталитет и наши амбиции остаются неизменными. Мы хотим бороться за места в еврокубках, быть среди лидеров чемпионата и ставить перед собой самые высокие цели. Всегда нужно стремиться побеждать и требовать от себя большего. У нас большие ожидания от этого сезона, и мы с оптимизмом смотрим в будущее.

– Какое сообщение можете подготовить для болельщиков в трех словах?

– Хочу обратиться к нашим болельщикам. Будьте с нами всегда, оставайтесь едиными и продолжайте поддерживать «Кривбасс». Я уверен, что впереди нас ждет много хорошего. А мы со своей стороны сделаем все возможное и отдадим максимум ради вас.