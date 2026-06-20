Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости

Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, как ей не раз разбивали сердце.

«Когда получаешь травму, словно исчезаешь с радаров. Именно в такие моменты понимаешь, кто действительно остается рядом, кто интересуется твоими делами и поддерживает связь. Во время моих травм таких людей было не так много, но я воспринимаю это спокойно – так устроена жизнь.

Я очень доверчивый человек и часто даю больше шансов, чем стоит. Из-за этого мне разбивали сердце. Но меня это не останавливает. Лучше рискнуть и дать человеку возможность проявить себя, чем упустить шанс построить по-настоящему важные отношения», – отметила Костюк.