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WTA
20 июня 2026, 21:02 | Обновлено 20 июня 2026, 21:15
754
0

Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости

Теннисистка рассказала, как давала людям больше шансов, чем следовало

20 июня 2026, 21:02 | Обновлено 20 июня 2026, 21:15
754
0
Марте Костюк разбили сердце из-за ее доверчивости
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Первая ракетка Украины Марта Костюк рассказала, как ей не раз разбивали сердце.

«Когда получаешь травму, словно исчезаешь с радаров. Именно в такие моменты понимаешь, кто действительно остается рядом, кто интересуется твоими делами и поддерживает связь. Во время моих травм таких людей было не так много, но я воспринимаю это спокойно – так устроена жизнь.

Я очень доверчивый человек и часто даю больше шансов, чем стоит. Из-за этого мне разбивали сердце. Но меня это не останавливает. Лучше рискнуть и дать человеку возможность проявить себя, чем упустить шанс построить по-настоящему важные отношения», – отметила Костюк.

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Марта Костюк
Дмитрий Олийченко Источник
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