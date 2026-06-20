КОСТЮК: «Война все еще продолжается. Ответственность никуда не исчезла»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 12) дала большое интервью теннисному изданию CLAY, в котором рассказала о важности говорить про Украину, о дружбе в Туре и о своих других увлечениях вне тенниса.

– Вы выступаете на самом высоком уровне, представляя Украину в невероятно сложный период. Каково это – чувствовать такую ​​ответственность сегодня?

– Думаю, я почувствовала эту ответственность еще в 2014 году, когда в Киеве произошла масштабная революция. Я почти каждую неделю присутствовала на ней, любила заниматься волонтерством и просто быть частью людей, стремящихся к переменам. Моя семья очень патриотична, я бы сказала, в самом лучшем смысле этого слова. Я чувствовала эту ответственность с 2014 года. Конечно, когда в 2022 году началась полномасштабная война, все было немного иначе, потому что я стала старше и почувствовала, что на мне лежит большая ответственность. С каждым годом я меняюсь, взрослею, все меняется, а война все еще продолжается. Ответственность никуда не исчезла. Я сосредоточена на том, какие послания я хочу донести, о чем хочу говорить и чем хочу поделиться – болью людей, моей болью. Люди, которые никогда не переживали войну у себя дома, никогда не смогут в полной мере понять, что это такое. Я делаю все возможное, чтобы привлечь внимание к проблеме и объяснить, что происходящее ненормально и никогда больше не должно повториться.

– Укрепила ли вас эта ответственность в психологическом плане на корте?

– Я определенно изменилась. Стрессовые моменты и кризисы в жизни запускают определенные процессы внутри. Как человек, я могу многому научиться – своим реакциям, настроению, умению справляться со стрессом. Я восприняла это как возможность научиться преодолевать сложные ситуации и лучше узнать себя. Но это сопряжено с большими страданиями. Моя цель – достичь как можно большего баланса. В какой-то момент я так сильно сосредоточилась на войне, что чувствовала, будто, если я не читаю новости или не испытываю тревогу, я каким-то образом предаю свою семью или людей, которые там были. Но это очень сильно мешало моей повседневной жизни. Мне пришлось сказать себе: я здесь и сейчас. Мне ничего не угрожает. Я могу принимать взвешенные решения. В прошлом году я решила отключить уведомления о новостях на телефоне. Это было частью управления стрессом. Нельзя постоянно подвергать себя этому, когда ты не находишься в эпицентре событий.

– Получилось?

– Думаю, это хороший вызов для меня. Я не против такой ответственности. Конечно, порой трудно говорить в голос, когда на плечах такая огромная тема. Но это также многому меня научило. Каждая стрессовая ситуация раскрывает тебя и показывает, кто ты есть и как ты на это реагируешь. Я стараюсь использовать это как способ для личностного роста.

– Что помогает вам сохранять спокойствие во время длительных отрезков времени пребывания в Туре?

– В целом, в Туре довольно одиноко. Больше всего я чувствую себя одинокой во время азиатской серии, потому что все очень устали. Я никогда не езжу в Азию с мужем или собаками, поэтому там я действительно одна. Но я думаю, это проблема самого спорта. Это не личное. Это просто природа тенниса.

– А как насчет дружбы в теннисе?

– Мне не нравится часто менять друзей. Мне очень нравятся стабильные, долгие и здоровые отношения с людьми. Конечно, люди меняются, и иногда отношения тоже, но я ценю стабильность. С Евой Лис у нас редкий уровень честности. Мы с Евой очень близки. Я могу рассказать ей что угодно, и она может рассказать мне что угодно. Помню, она однажды сказала мне: «Я завидую, что ты получила этот контракт, потому что я тоже хотела его получить, но я рада за тебя». Эта честность очень важна. Многие люди говорят друг о друге плохо за спиной, а потом улыбаются тебе в лицо. Открытое обсуждение сложных чувств помогает лучше с ними справляться. Это позволяет дружбе выдерживать испытания.

– Мы слышали, что у вас есть свое мнение по поводу травм спорстменов.

– Когда получаешь травму, ты исчезаешь. Ты становишься несуществующим. Ты действительно видишь, кто твои друзья, когда тебя больше нет рядом. Кто помнит тебя, кто пишет тебе, кто хочет поддерживать связь. Когда я получила травму, со мной мало кто связывался. Это нормально. Это просто реальность жизни. Я очень доверчивый человек. Обычно я доверяю слишком много, а не слишком мало. Это значит, что в конце концов часто разбивается мое сердце. Но меня это устраивает. Я лучше дам людям слишком много возможностей, чем упущу значимые отношения из-за чрезмерной осторожности.

– Поскольку большую часть года вы проводите в отелях и аэропортах, значение дома, наверное, меняется.

– Мой муж недавно пошутил, что вся планета – наш дом. Ты пытаешься создать дом, где бы ты ни находился. Может быть, это маленький уголок рядом с кроватью, может быть, это привычные рутины и ритуалы. Путешествия с мужем и собаками имеют огромное значение. Мне очень повезло, что я путешествую с мужем и собаками, потому что они создают ощущение безопасности. Конечно, иногда нам хочется своей кровати, своей кухни, своих привычек. Я хочу готовить еду по-своему. Я хочу пойти на прогулку туда, куда мы всегда ходим. Но ты учишься адаптироваться.

– Как ваша жизнь вне тенниса?

– Я очень спонтанна. Я могу решить пойти куда-нибудь или сделать что-нибудь в последнюю минуту. Мой муж – полная противоположность, поэтому нам пришлось найти баланс. Я быстро прощаю. Я не держу обид. Люди говорят, что я умею много смеяться над собой. Я не против посмеяться над собой и не против, когда надо мной смеются.

– Есть ли у вас какие-нибудь большие увлечения?

– Наверное, самая большая часть моей личности – это еда. Я люблю еду. Я люблю готовить. Я люблю пробовать еду. Это одна из самых больших радостей в моей жизни. Мой муж всегда говорит, что до нашей встречи он просто потреблял еду. Теперь он действительно наслаждается процессом еды и дегустации. Еда – это огромная страсть для меня.

– В какой степени успех меняет то, как люди вас воспринимают? Ваша известность продолжает расти. Думаете ли вы, что ваша роль, как публичной фигуры меняется с успехом?

– Я надеюсь, люди понимают, что я еще очень молода и что я буду продолжать меняться. Через десять или двадцать лет я буду другим человеком. Я просто стараюсь делать то, что считаю правильным, и люди могут воспринимать это как угодно. Если меня будт слушать больше людей, если меня будут поддерживать больше людей, это будет здорово. Больше всего меня радует возможность делиться тем, во что я верю и что ценю. Это даже более приятно, чем выигрывать титулы или зарабатывать деньги. Я рада развиваться, расти и исследовать. Если это найдет отклик у людей, отлично. Если нет, это тоже нормально.