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  4. ЭАЛА: «Элина – невероятный боец. Я смотрела ее матчи с детства»
WTA
20 июня 2026, 13:17 |
168
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ЭАЛА: «Элина – невероятный боец. Я смотрела ее матчи с детства»

Александра дала флеш-интервью после победы над Свитолиной в 1/4 финала WTA 500 в Берлине

20 июня 2026, 13:17 |
168
0
ЭАЛА: «Элина – невероятный боец. Я смотрела ее матчи с детства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала
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Представительница Филиппин Александра Эала (WTA 35) дала флеш-интервью после победы над украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 8) в четвертьфинале травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

– Поздравляем! Вы вышли в полуфинал WTA 500 в Берлине. Как это звучит?

– Это звучит потрясающе, так здорово! Не могу в это поверить, я сейчас в шоке. Благодарю всех.

– Вам пришлось достаточно долго ждать своего четвертьфинального матча, потому что предыдущая встреча была очень изменчива. Никола (Бартункова) вела сет и два брейка против Соболенко (Арины), вы здесь тоже вели сет и два брейка – и вдруг счет стал 5:4, 0:30. Упоминался ли вам в тот момент предыдущий матч?

– Нет! Нет, уж поверьте мне. Хотя матч передо мной был потрясающим и обе теннисистки боролись вовсю, я была слишком увлечена своей собственной ситуацией на корте.

– А какие были ощущения, когда Элина (Свитолина) начала возвращаться в матч? При счете 0:30 нужно принимать несколько решений. Играть осторожнее или вы скорее из тех, кто продолжает рисковать и атаковать?

– Думаю, это очень зависит от ситуации, от множества факторов. И да, конечно, Элина – невероятный боец, я много раз это видела. Я смотрела ее матчи с детства, поэтому возможность сегодня сыграть с ней – большая честь для меня. Я искренне восхищаюсь ею: она мама, и при этом я вижу, с какой элегантностью, силой и стойкостью она держится на корте. Так что да, мне по-настоящему повезло, что сегодня у меня состоялся этот матч.

– Вы обыграли двух очень серьезных соперниц два дня подряд, и обе могут очень мощно бить по мячу. Похоже, у вас нет абсолютно никаких проблем с тем, чтобы справляться с чужой мощью и быстротой. Вы всегда были хороши в этом компоненте?

– Думаю, я становлюсь лучше. Надеюсь, что становлюсь лучше, конечно. Когда ты чаще получаешь опыт игры на столь высоком уровне, это действительно подталкивает тебя к твоему пределу и заставляет показывать все, на что ты способна. Какие-то недели складываются удачнее других, и этой неделей я искренне наслаждаюсь. Благодарю всех, кто разделяет это путешествие со мной.

– И этот путь еще не окончен вы в полуфинале. Вы выиграли турнир в Бирмингеме и знаете, как это побеждать на турнире, но этот турнир немного больше. Далее вы сыграете с Линдой Носковой, еще одной теннисисткой, которая может очень сильно бить по мячу. В чем особый вызов в матче против нее?

– Как вы сказали, она мощно бьет по мячу, она молодая, но у нее уже большой опыт, и она очень сильная. Наш последний матч с ней оказался для меня очень сложным. Так что перед полуфиналом я надеюсь подготовиться, внести некоторые улучшения и, знаете, показать, на что я способна.

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Алина Грушко Источник: Большой теннис Украины
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