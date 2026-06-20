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Чемпионат мира
Нидерланды
20.06.2026 20:00 - : -
Швеция
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 12:19 | Обновлено 20 июня 2026, 12:36
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Нидерланды – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура группы F ЧМ-2026 20 июня в 20:00

20 июня 2026, 12:19 | Обновлено 20 июня 2026, 12:36
64
0
Нидерланды – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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В субботу, 20 июня, состоится матч второго тура группы F чемпионата мира между сборными Нидерландов и Швеции.

Пройдет поединок на стадионе «NRG Stadium» в городе Хьюстон. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первом туре Нидерланды сыграли вничью с Японией (2:2), а Швеция со счетом 5:1 разбила Тунис.

Нидерландцев тренирует Рональд Куман, шведов возглавляет Грэм Поттер.

Команды пересекались 6 раз в рамках официальных матчей – три победы Нидерландов, одна победа Швеции и две ничьи.

Календарь матчей в группе F ЧМ-2026:

  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция (2-й тур)
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония (2-й тур)
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды (3-й тур)
  • 28.06. 02:00. Япония – Швеция (3-й тур)

Нидерланды – Швеция. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа F (ЧМ-2026)

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Швеция 1 1 0 0 5 - 1 20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 3
2 Япония 1 0 1 0 2 - 2 21.06.26 07:00 Тунис - Япония14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
3 Нидерланды 1 0 1 0 2 - 2 20.06.26 20:00 Нидерланды - Швеция14.06.26 Нидерланды 2:2 Япония 1
4 Тунис 1 0 0 1 1 - 5 21.06.26 07:00 Тунис - Япония15.06.26 Швеция 5:1 Тунис 0
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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