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Франция
20 июня 2026, 12:01 |
326
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Защитник ПСЖ предстанет перед судом из-за обвинений в изнасиловании

Французский суд отклонил апелляцию Ашрафа Хакими, который выступает на ЧМ-2026

20 июня 2026, 12:01 |
326
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Защитник ПСЖ предстанет перед судом из-за обвинений в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
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Защитник французского ПСЖ и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими был вызван в суд из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщила Al Jazeera.

Французский апелляционный суд Версаля отклонил апелляцию 27-летнего футболиста и сообщил марокканцу о необходимости дать показания в деле, которое может повлечь возбуждение уголовного дела.

«Справедливость посмотрела мне в глаза и сказала: «Если бы вы не были известной личностью, этого дела никогда бы не было. Я выбрал молчать годами.

Я считал, что оставался достойным, был терпеливым и доверял правосудию, надеясь, что это позволит принять правильные решения. Сегодня история наносит ущерб моей семье, моей жизни и, самое главное, правде.

Иногда я чувствую, будто стал легкой мишенью. Я жду этого судебного процесса с первого дня. Жду его с нетерпением. Наконец-то я смогу говорить», – сообщил Ашраф.

Хакими находится в расположении сборной Марокко, в составе которой провел два матча на чемпионате мира – против команд Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).

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Николай Тытюк Источник: Al Jazeera
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