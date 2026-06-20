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  4. Хакими установил африканский рекорд чемпионатов мира
Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:41 | Обновлено 20 июня 2026, 11:49
174
0

Хакими установил африканский рекорд чемпионатов мира

Защитник сборной Марокко сыграл свой 12-й матч на мировых первенствах

20 июня 2026, 11:41 | Обновлено 20 июня 2026, 11:49
174
0
Хакими установил африканский рекорд чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими
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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими стал рекордсменом среди африканских футболистов по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.

Поединок второго тура ЧМ-2026 против сборной Шотландии стал 12-м для марокканца на мировых первенствах.

По этому показателю Хакими опередил камерунца Франсуа Омам-Бийика (11) и ганца Асамоа Гьяна (11).

Также защитник ПСЖ повторил рекорд сборной Марокко по количеству сыгранных матчей (30) на крупных турнирах (чемпионат мира и Кубок африканских наций), принадлежавший Юссефу Эн-Несири (также 30).

В общем, для Хакими поединок против шотландцев является 98-м за сборную Марокко. Больше сыграл только Нуреддин Найбет (115).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Марокко во всех турнирах

  • 115 – Нуреддин Найбет
  • 98 – Ашраф Хакими
  • 94 – Ахмед Фарас
  • 92 – Юссеф Эн-Несири
  • 92 – Яссин Бону
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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