Хакими установил африканский рекорд чемпионатов мира
Защитник сборной Марокко сыграл свой 12-й матч на мировых первенствах
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими стал рекордсменом среди африканских футболистов по количеству сыгранных матчей на чемпионатах мира.
Поединок второго тура ЧМ-2026 против сборной Шотландии стал 12-м для марокканца на мировых первенствах.
По этому показателю Хакими опередил камерунца Франсуа Омам-Бийика (11) и ганца Асамоа Гьяна (11).
Также защитник ПСЖ повторил рекорд сборной Марокко по количеству сыгранных матчей (30) на крупных турнирах (чемпионат мира и Кубок африканских наций), принадлежавший Юссефу Эн-Несири (также 30).
В общем, для Хакими поединок против шотландцев является 98-м за сборную Марокко. Больше сыграл только Нуреддин Найбет (115).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Марокко во всех турнирах
- 115 – Нуреддин Найбет
- 98 – Ашраф Хакими
- 94 – Ахмед Фарас
- 92 – Юссеф Эн-Несири
- 92 – Яссин Бону
🇲🇦 Joueurs comptant le plus de sélections avec le Maroc :— Stats Foot (@Statsdufoot) June 19, 2026
115- Noureddine Naybet
98- ACHRAF HAKIMI
94- Ahmed Faras
92- Youssef En-Nesyri
92- YASSINE BOUNOU #MARSCO
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