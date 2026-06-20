Марокко в пятый раз победило европейскую сборную в игровое время на ЧМ

Сборная Марокко в пятый раз в своей истории победила европейскую сборную в игровое время на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Шотландии (1:0).

Теперь в активе марокканцев на ЧМ по две победы над Шотландией и Португалией, а также одна над Бельгией.

Все победы сборной Марокко над европейскими сборными в игровое время на чемпионатах мира

2026: Шотландия – 1:0

2022: Португалия – 1:0

2022: Бельгия – 2:0

1998: Шотландия – 3:0

1986: Португалия – 3:1

Стоит отметить, что кроме этих 5 побед над европейскими сборными, в истории сборной Марокко на чемпионатах мира была лишь одна победа над сборными из других конфедераций: