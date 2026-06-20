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Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:26 | Обновлено 20 июня 2026, 11:27
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Марокко в пятый раз победило европейскую сборную в игровое время на ЧМ

В общем в активе марокканцев теперь 6 побед на мировых первенствах

20 июня 2026, 11:26 | Обновлено 20 июня 2026, 11:27
130
0
Марокко в пятый раз победило европейскую сборную в игровое время на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Марокко в пятый раз в своей истории победила европейскую сборную в игровое время на чемпионатах мира.

Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Шотландии (1:0).

Теперь в активе марокканцев на ЧМ по две победы над Шотландией и Португалией, а также одна над Бельгией.

Все победы сборной Марокко над европейскими сборными в игровое время на чемпионатах мира

  • 2026: Шотландия – 1:0
  • 2022: Португалия – 1:0
  • 2022: Бельгия – 2:0
  • 1998: Шотландия – 3:0
  • 1986: Португалия – 3:1

Стоит отметить, что кроме этих 5 побед над европейскими сборными, в истории сборной Марокко на чемпионатах мира была лишь одна победа над сборными из других конфедераций:

  • 2022: Канада – 2:1
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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