Марокко в пятый раз победило европейскую сборную в игровое время на ЧМ
В общем в активе марокканцев теперь 6 побед на мировых первенствах
Сборная Марокко в пятый раз в своей истории победила европейскую сборную в игровое время на чемпионатах мира.
Произошло это в поединке второго тура ЧМ-2026 против сборной Шотландии (1:0).
Теперь в активе марокканцев на ЧМ по две победы над Шотландией и Португалией, а также одна над Бельгией.
Все победы сборной Марокко над европейскими сборными в игровое время на чемпионатах мира
- 2026: Шотландия – 1:0
- 2022: Португалия – 1:0
- 2022: Бельгия – 2:0
- 1998: Шотландия – 3:0
- 1986: Португалия – 3:1
Стоит отметить, что кроме этих 5 побед над европейскими сборными, в истории сборной Марокко на чемпионатах мира была лишь одна победа над сборными из других конфедераций:
- 2022: Канада – 2:1
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