ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича

«Эпицентр» сообщил на официальном сайте о прекращении сотрудничества с Владиславом Супрягой и Андреем Маткевичем.

Нападающий и полузащитник, которые в сезоне 2025/2026 выступали за «Эпицентр» на правах аренды, вернулись в киевское «Динамо».

Супряга в прошлом сезоне сыграл за «Эпицентр» в 22 матчах УПЛ и 1 матче Кубка Украины, записав в свой актив 3 гола и одну результативную передачу. Андрей Маткевич присоединился к каменчанам зимой этого года и принял участие в 7 матчах.

Прошлый сезон стал для «Эпицентра» дебютным на уровне УПЛ. Команда Нагорняка по итогам 30 матчей набрала 32 очка и заняла 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» разорвал отношения еще с двумя футболистами.