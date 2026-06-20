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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 10:15 | Обновлено 20 июня 2026, 10:16
684
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ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича

Оба футболиста возвращаются в «Динамо»

20 июня 2026, 10:15 | Обновлено 20 июня 2026, 10:16
684
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ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича
ФК Эпицентр
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«Эпицентр» сообщил на официальном сайте о прекращении сотрудничества с Владиславом Супрягой и Андреем Маткевичем.

Нападающий и полузащитник, которые в сезоне 2025/2026 выступали за «Эпицентр» на правах аренды, вернулись в киевское «Динамо».

Супряга в прошлом сезоне сыграл за «Эпицентр» в 22 матчах УПЛ и 1 матче Кубка Украины, записав в свой актив 3 гола и одну результативную передачу. Андрей Маткевич присоединился к каменчанам зимой этого года и принял участие в 7 матчах.

Прошлый сезон стал для «Эпицентра» дебютным на уровне УПЛ. Команда Нагорняка по итогам 30 матчей набрала 32 очка и заняла 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» разорвал отношения еще с двумя футболистами.

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Динамо Киев Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Супряга Андрей Маткевич трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: ФК Эпицентр
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