Эпицентр разорвал отношения с еще двумя футболистами
В команде Сергея Нагоряка уже 5 потерь
Как стало известно Sport.ua, больше не будут выступать за «Эпицентр» защитник Владимир Танчик и полузащитник Егор Демченко, которые в прошлом сезоне провели за подолян, соответственно, 12 и 17 поединков в чемпионате УПЛ, записав в свой актив по одному забитому мячу.
Еще раньше в «Эпицентре» отказались от арендованных Владислава Супряги, Андрея Маткевича и испанского легионера Оливейры.
По имеющейся информации, 20 июня в расположении «Эпицентра» в Дунаевцах должны явиться на просмотр защитник Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь» и нападающий Максим Евпак из «Виктории». Если они смогут проявить себя в контрольных поединках, то могут продолжить карьеру в «Эпицентре».
Ранее сообщалось, что «Эпицентр» подписал защитника из Албании.
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