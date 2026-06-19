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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 21:07 | Обновлено 19 июня 2026, 21:15
1109
0

Эпицентр разорвал отношения с еще двумя футболистами

В команде Сергея Нагоряка уже 5 потерь

19 июня 2026, 21:07 | Обновлено 19 июня 2026, 21:15
1109
0
Эпицентр разорвал отношения с еще двумя футболистами
ФК Эпицентр. Владимир Танчик
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Как стало известно Sport.ua, больше не будут выступать за «Эпицентр» защитник Владимир Танчик и полузащитник Егор Демченко, которые в прошлом сезоне провели за подолян, соответственно, 12 и 17 поединков в чемпионате УПЛ, записав в свой актив по одному забитому мячу.

Еще раньше в «Эпицентре» отказались от арендованных Владислава Супряги, Андрея Маткевича и испанского легионера Оливейры.

По имеющейся информации, 20 июня в расположении «Эпицентра» в Дунаевцах должны явиться на просмотр защитник Виталий Горин из ФК «Феникс-Мариуполь» и нападающий Максим Евпак из «Виктории». Если они смогут проявить себя в контрольных поединках, то могут продолжить карьеру в «Эпицентре».

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» подписал защитника из Албании.

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский Владимир Танчик Егор Демченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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