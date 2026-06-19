Клуб УПЛ подписал защитника из Албании

Как стало известно Sport.ua, отряд легионеров в «Эпицентре» увеличился: сроком на 2 года контракт с клубом подписал левый центральный защитник из Албании Сержан Репай, ранее бывший лидером ФК «Вора».

Популярный портал Transfermarkt оценивает 25-летнего стоппера в 250 тысяч евро.

По имеющейся информации, 23 июня в расположении «Эпицентра» на сборе в Дунаевцах Хмельницкой области должны появиться два потенциальных новобранца из Испании. Они пройдут медосмотр и если у них не будет проблем со здоровьем, узаконят свои отношения с подолянами. Испанцы по амплуа – полузащитники.

Кроме Репая, еще одним пожилым новичком «Эпицентра» стал полузащитник Артем Козак, подписавший годовой контракт. Он известен по выступлениям за «Черноморец», «Полесье», «Александрию».

Ранее «Эпицентр» досрочно переподписал ведущего полузащитника.