Клуб УПЛ досрочно переподписал ведущего полузащитника

Как стало известно Sport.ua, центральный полузащитник «Эпицентра» Николай Миронюк продлил контракт с клубом до 30 июня 2029 года. Предыдущее соглашение вступило в силу до середины 2027-го.

23-летний Миронюк, перешедший в «Эпицентр» летом 2022 года из «Волыни», в прошлом сезоне УПЛ провел 29 матчей, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. Также на его счету 1 игра и 1 гол в Кубке Украины. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро.

«Эпицентр» по итогам дебютного сезона в УПЛ занял 10-е место. В 30 матчах команда Сергея Нагорняка набрала 32 очка.

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