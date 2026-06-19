Два легионера активировали опцию продления контрактов с клубом УПЛ

Как стало известно Sport.ua, 28-летний центральный защитник Нил Кош и 29-летний центральный полузащитник Хон Себерио продолжат выступать за «Эпицентр» в следующем сезоне.

Год назад испанские легионеры подписали с «Эпицентром» контракты по формуле «1+1», так что с 1 июля опция продления будет активирована.

В то же время, как уже сообщалось, «Эпицентр» и 27-летний центральный или левый защитник Аладжи Оливейра Диав договорились о расторжении контракта, действовавшего до середины 2027 года. Футболист с сенегальскими корнями вернулся в Испанию.

Добавим, что «Эпицентр» также почти завершил соглашение о выкупе прав на 24-летнего вингера «Эркулеса» Карлоса Рохаса, с которым будет подписан трехлетний контракт.

По итогам своего дебютного сезона в УПЛ «Эпицентр» занял 10 место.