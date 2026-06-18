Клуб УПЛ подписал новые контракты с экс-игроками Шахтера и Динамо

Как стало известно Sport.ua, «Эпицентр» продлил контракты с Игорем Кирюханцевым и Валерием Лучкевичем. Новые соглашения с обоими футболистами заключены на один год. Предыдущие контракты действовали до 30 июня.

30-летний Игорь Кирюханцев выступает за команду из Каменца-Подольского с сентября 2025 года, когда присоединился к ней на правах свободного агента после ухода из «Зари». В прошлом сезоне Премьер-лиги правый защитник провел 23 матча и отдал 2 результативных передачи.

Ранее Кирюханцев играл за «Шахтер», в составе которого стал чемпионом Украины сезона-2016/17, а также защищал цвета «Мариуполя» и «Александрии».

Новое соглашение с клубом также подписал 30-летний Валерий Лучкевич, который, как и Кирюханцев, выступает на позиции правого защитника. В начале марта этого года он присоединился к «Эпицентру» на правах свободного агента после продолжительной паузы. Летом 2025 футболист покинул «Динамо» после завершения чемпионского сезона.

В послужном списке Лучкевича – финал Лиги Европы сезона 2014/15 в составе «Днепра» и победа в Кубке Бельгии сезона 2017/18 вместе со «Стандардом» Льеж. После перехода в команду из Каменца-Подольского защитник провел 7 матчей в УПЛ.

По итогам дебютного сезона в элите украинского футбола «Эпицентр» занял 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Эпицентр» подпишет опытного украинского полузащитника, игравшего в Европе.