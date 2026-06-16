Эпицентр подпишет опытного украинского полузащитника, игравшего в Европе

ФК Эпицентр продолжает усиливать состав перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги.

По данным источника, новичком команды Сергея Нагорняка станет Артем Козак, последним клубом которого была Александрия – последние полгода полузащитник был свободным агентом.

За плечами опытного футболиста выступления за Александрию, Полесье, Черноморец, Карпаты и греческий ПАОК. Артем рассматривал разные варианты продолжения карьеры, но решил согласиться на предложение Эпицентра.