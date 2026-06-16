Украина. Премьер лига16 июня 2026, 12:18 | Обновлено 16 июня 2026, 12:45
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Эпицентр подпишет опытного украинского полузащитника, игравшего в Европе
Артем Козак станет игроком Эпицентра
16 июня 2026, 12:18 | Обновлено 16 июня 2026, 12:45
977
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ФК Эпицентр продолжает усиливать состав перед новым сезоном Украинской Премьер-лиги.
По данным источника, новичком команды Сергея Нагорняка станет Артем Козак, последним клубом которого была Александрия – последние полгода полузащитник был свободным агентом.
За плечами опытного футболиста выступления за Александрию, Полесье, Черноморец, Карпаты и греческий ПАОК. Артем рассматривал разные варианты продолжения карьеры, но решил согласиться на предложение Эпицентра.
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