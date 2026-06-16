Украина. Премьер лига16 июня 2026, 11:56 | Обновлено 16 июня 2026, 12:54
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Капитан Александрии бесплатно сменит клуб, но останется в УПЛ
Дмитрий Мишнев станет игроком «Оболони»
16 июня 2026, 11:56 | Обновлено 16 июня 2026, 12:54
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Бывший капитан Александрии Дмитрий Мишнев, покинувший «горожан» после неожиданного вылета из УПЛ, нашел новую команду.
По информации источника, 32-летний полузащитник согласовал все детали перехода в Оболонь. В качестве усиления средней линии «пивовары» также рассматривали Вячеслава Чурко и Остапа Притулу.
В сезоне 2025/26 Дмитрий провел 27 матчей за Александрию в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями.
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