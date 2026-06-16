Капитан Александрии бесплатно сменит клуб, но останется в УПЛ

Бывший капитан Александрии Дмитрий Мишнев, покинувший «горожан» после неожиданного вылета из УПЛ, нашел новую команду.

По информации источника, 32-летний полузащитник согласовал все детали перехода в Оболонь. В качестве усиления средней линии «пивовары» также рассматривали Вячеслава Чурко и Остапа Притулу.

В сезоне 2025/26 Дмитрий провел 27 матчей за Александрию в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями.