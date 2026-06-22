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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 06:02 |
1278
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Турана ждут в титулованном клубе. Будет трудно отказаться

Бурук видит Арду своим преемником в Галатасарае

22 июня 2026, 06:02 |
1278
1 Comments
Турана ждут в титулованном клубе. Будет трудно отказаться
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высоко оценил работу Арды Турана во главе донецкого «Шахтера».

Наставник чемпионов Турции отметил успехи молодого специалиста и заявил, что видит в нём одного из самых перспективных тренеров страны. Бурук считает, что именно Туран должен стать следующим тренером «Галатасарая».

Напомним, летом 2025 года Арда Туран возглавил «Шахтер» и сразу сумел с командой выиграть чемпионат Украины и дойти до полуфинала Лиги конференций.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».

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Арда Туран Окан Бурук Шахтер Донецк Галатасарай
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Я гадаю, що,"Шахтар" ні чем не гірше  
за той Сарай, і навіть має Європейській титул! Але ж то своє!                            Нічого знайдуть іншого кандидата!
У випадку "Шахтаря" е бонус Ахметов!
Який може запросити мені здається 
не гіршого за Турана!  
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