Турана ждут в титулованном клубе. Будет трудно отказаться
Бурук видит Арду своим преемником в Галатасарае
Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высоко оценил работу Арды Турана во главе донецкого «Шахтера».
Наставник чемпионов Турции отметил успехи молодого специалиста и заявил, что видит в нём одного из самых перспективных тренеров страны. Бурук считает, что именно Туран должен стать следующим тренером «Галатасарая».
Напомним, летом 2025 года Арда Туран возглавил «Шахтер» и сразу сумел с командой выиграть чемпионат Украины и дойти до полуфинала Лиги конференций.
Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».
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