Турана ждут в титулованном клубе. Будет трудно отказаться

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высоко оценил работу Арды Турана во главе донецкого «Шахтера».

Наставник чемпионов Турции отметил успехи молодого специалиста и заявил, что видит в нём одного из самых перспективных тренеров страны. Бурук считает, что именно Туран должен стать следующим тренером «Галатасарая».

Напомним, летом 2025 года Арда Туран возглавил «Шахтер» и сразу сумел с командой выиграть чемпионат Украины и дойти до полуфинала Лиги конференций.

Ранее защитник сборной Украины Александр Караваев рассказал о своей беседе с тренером донецкого «Шахтера» Ардой Тураном после того, как покинул киевское «Динамо».