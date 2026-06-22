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Украина. Премьер лига
22 июня 2026, 10:27 | Обновлено 22 июня 2026, 11:13
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Харьков продолжает вести переговоры о трансфере голкипера сборной Украины

Клуб Премьер-лиги намерен подписать Георгия Ермакова, который играет в чемпионате Израиля

22 июня 2026, 10:27 | Обновлено 22 июня 2026, 11:13
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Харьков продолжает вести переговоры о трансфере голкипера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Ермаков
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Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Харьков», который намерен усилить позицию первого номера и продолжает вести переговоры о полноценном трансфере игрока.

Ермаков согласился продолжить карьеру в Премьер-лиге, но окончательное решение зависит от позиции израильского клуба. Ожидается, что «Маккаби» не будет препятствовать трансферу украинца.

В прошлом сезоне вратарь провел 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.

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Харьков чемпионат Израиля по футболу Маккаби Хайфа Георгий Ермаков Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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