Харьков продолжает вести переговоры о трансфере голкипера сборной Украины

Голкипер израильского «Маккаби» Хайфа и сборной Украины Георгий Ермаков с высокой вероятностью продолжит карьеру в Премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Харьков», который намерен усилить позицию первого номера и продолжает вести переговоры о полноценном трансфере игрока.

Ермаков согласился продолжить карьеру в Премьер-лиге, но окончательное решение зависит от позиции израильского клуба. Ожидается, что «Маккаби» не будет препятствовать трансферу украинца.

В прошлом сезоне вратарь провел 37 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 45 мячей и 12 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Ермаков получал вызов в сборную Украины от главного тренера Андреа Мальдеры и попадал в заявку национальной команды в матчах против Польши и Дании.