Без Свитолиной. Определены обе полуфинальные пары WTA 500 в Берлине

На травяном турнире WTA 500 в Берлине (Германия) определены обе полуфинальные пары.

Украинская теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение от Александры Эалы в четвертьфинальном поединке и завершила выступления на пятисотнике.

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Эала в полуфинале встретится с Линдой Носковой, которая выбила Паулу Бадосу.

В полуфинале в верхней части сетки сойдутся Арина Соболенко и Джессика Пегула. Первая ракетка мира оформила камбек против Николы Бартунковой, а Пегула выиграла у своей соотечественницы Мэдисон Киз.

Полуфиналы в Берлине состоятся 20 июня. В 12:30 стартуют Соболенко и Пегула, а в 15:00 – Носкова и Эала.

WTA 500 Берлин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Никола Бартункова – 2:6, 7:6 (7:2), 6:4

Джессика Пегула [3] – Мэдисон Киз – 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)

Нижняя часть сетки

Линда Носкова [8] – Паула Бадоса – 6:1, 6:3

Элина Свитолина [6] – Александра Эала – 3:6, 4:6

WTA 500 Берлин. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Джессика Пегула [3]

Александра Эала – Линда Носкова [8]

Видеообзор матча

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