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Чемпионат мира
20 июня 2026, 04:01 | Обновлено 20 июня 2026, 04:07
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0

ВИДЕО. Как Матеус Кунья вывел сборную Бразилии вперед в матче ЧМ с Гаити

Бразильцы открыли счет на 23-й минуте поединка 2-го тура группы С, 1:0

20 июня 2026, 04:01 | Обновлено 20 июня 2026, 04:07
70
0
ВИДЕО. Как Матеус Кунья вывел сборную Бразилии вперед в матче ЧМ с Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии вышла вперед в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.

На 23-й минуте счет открыл Матеус Кунья, 1:0. Защитник Гаити Ханнес Делькруа пытался выбить из штрафной, но попал в ногу Матеуса, от которого мяч и залетел в ворота.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Матеуса Куньи это лишь второй гол в футболке национальной бразильской команды.

Поединко Бразилии и Гаити стартовал 20 июня в 03:30 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Как Матеус Кунья вывел сборную Бразилии вперед в матче ЧМ с Гаити

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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