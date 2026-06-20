Сборная Бразилии вышла вперед в матче 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.

На 23-й минуте счет открыл Матеус Кунья, 1:0. Защитник Гаити Ханнес Делькруа пытался выбить из штрафной, но попал в ногу Матеуса, от которого мяч и залетел в ворота.

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Для Матеуса Куньи это лишь второй гол в футболке национальной бразильской команды.

Поединко Бразилии и Гаити стартовал 20 июня в 03:30 по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

❗️ ВИДЕО. Как Матеус Кунья вывел сборную Бразилии вперед в матче ЧМ с Гаити

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine