ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог
Феликс Цвайер все же сумел доработать последние секунды поединка 2-го тура группы D
45-летнему немцкому арбитру Феликсу Цвайеру потребовалось помощь в конце матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными США и Австралии (2:0).
На 90+3-й минуте Цвайер сел на газон из-за судорог. К нему сразу же подбжел австралийский Эйден О'Нил, оказав первую помощь.
Позже подбжелала четвертая судья, которая принесла специальный напиток (возможно, изотоник). В итоге замена рефери не понадобилась – Цвайер завершил матч.
Сборная США досрочно вышла в плей-офф мундиаля, набрав 6 очков из 6 возможных за стартовые два тура.
ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог
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