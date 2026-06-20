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  4. ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог
Чемпионат мира
20 июня 2026, 02:05 |
112
0

ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог

Феликс Цвайер все же сумел доработать последние секунды поединка 2-го тура группы D

20 июня 2026, 02:05 |
112
0
ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог
Getty Images/Global Images Ukraine
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45-летнему немцкому арбитру Феликсу Цвайеру потребовалось помощь в конце матча 2-го тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными США и Австралии (2:0).

На 90+3-й минуте Цвайер сел на газон из-за судорог. К нему сразу же подбжел австралийский Эйден О'Нил, оказав первую помощь.

Позже подбжелала четвертая судья, которая принесла специальный напиток (возможно, изотоник). В итоге замена рефери не понадобилась – Цвайер завершил матч.

Сборная США досрочно вышла в плей-офф мундиаля, набрав 6 очков из 6 возможных за стартовые два тура.

ФОТО. Арбитру матча ЧМ США – Австралия потребовалось помощь из-за судорог

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Феликс Цвайер фото сборная США по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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