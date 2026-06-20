Определился второй участник 1/16 финала чемпионата мира 2026
Сборная США разобралась с Австралией и досрочно гарантировала себе выход из группы D
Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира 2026!
По итогам двух туров группы D американцы набрали шесть очков, переиграв Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).
Национальная команда США стала второй сборной, которая уже пробилась в 1/16 финала. Днем ранее это сделала Мексика, которая досрочно выиграла группу А.
В последнем поединке квартета D американцы встретятся с Турцией, а Австралия поборется с Парагваем.
- Турнирное положение в группе D: США (6), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)
Существует вероятность, что США окажется на третьем месте. Для этого нужно, чтобы Турция вначале одолела Парагвай, а затем переиграла самих американцев, а Австралия в последнем туре выиграла у парагвайцев. В таком случае у США, Австралии и Турции будет по 6 очков и при определенных раскладах за счет худшей разницей забитых и пропущенных мячей звездно-полосатые могут опуститься на третью строчку.
Но и с третьего места США с 6 баллами точно выйдет в плей-офф. Помимо квартета D, осталось только четыре группы, где третья команда еще может набрать 6 очков. А в 1/16 финала проходят 8 лучших третьих команд из 12.
Чемпионат мира 2026. Группа D
Второй тур. 19 июня
США – Австралия – 2:0
Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43
Группа D
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|США
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|26.06.26 05:00 Турция - США19.06.26 США 2:0 Австралия13.06.26 США 4:1 Парагвай
|6
|2
|Австралия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия19.06.26 США 2:0 Австралия14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|3
|3
|Турция
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай14.06.26 Австралия 2:0 Турция
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|20.06.26 06:00 Турция - Парагвай13.06.26 США 4:1 Парагвай
|0
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