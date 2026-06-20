Определился второй участник 1/16 финала чемпионата мира 2026

Сборная США вышла в плей-офф чемпионата мира 2026!

По итогам двух туров группы D американцы набрали шесть очков, переиграв Парагвай (4:1) и Австралию (2:0).

Национальная команда США стала второй сборной, которая уже пробилась в 1/16 финала. Днем ранее это сделала Мексика, которая досрочно выиграла группу А.

В последнем поединке квартета D американцы встретятся с Турцией, а Австралия поборется с Парагваем.

Турнирное положение в группе D: США (6), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0)

Существует вероятность, что США окажется на третьем месте. Для этого нужно, чтобы Турция вначале одолела Парагвай, а затем переиграла самих американцев, а Австралия в последнем туре выиграла у парагвайцев. В таком случае у США, Австралии и Турции будет по 6 очков и при определенных раскладах за счет худшей разницей забитых и пропущенных мячей звездно-полосатые могут опуститься на третью строчку.

Но и с третьего места США с 6 баллами точно выйдет в плей-офф. Помимо квартета D, осталось только четыре группы, где третья команда еще может набрать 6 очков. А в 1/16 финала проходят 8 лучших третьих команд из 12.

Чемпионат мира 2026. Группа D

Второй тур. 19 июня

США – Австралия – 2:0

Голы: Берджесс, 11 (автогол), Фримен, 43

Группа D

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 США 2 2 0 0 6 - 1 26.06.26 05:00 Турция - США 19.06.26 США 2:0 Австралия 13.06.26 США 4:1 Парагвай 6 2 Австралия 2 1 0 1 2 - 2 26.06.26 05:00 Парагвай - Австралия 19.06.26 США 2:0 Австралия 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 3 3 Турция 1 0 0 1 0 - 2 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай 14.06.26 Австралия 2:0 Турция 0 4 Парагвай 1 0 0 1 1 - 4 20.06.26 06:00 Турция - Парагвай 13.06.26 США 4:1 Парагвай 0 Полная таблица

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