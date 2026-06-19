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Чемпионат мира
19 июня 2026, 23:52 | Обновлено 19 июня 2026, 23:54
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Шотландия – Марокко. Робертсон vs Хакими: названы составы на матч ЧМ-2026

Встреча второго тура группы C начнется 20 июня в 01:00 по Киеву

19 июня 2026, 23:52 | Обновлено 19 июня 2026, 23:54
191
0
Шотландия – Марокко. Робертсон vs Хакими: названы составы на матч ЧМ-2026
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20 июня сборные Шотландии и Марокко проведут матч 2-го тура группы C чемпионата мира 2026.

Перед стартом встречи наставники команд – Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко) – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаном шотландской сборной является Эндрю Робертсон, а марокканской – Ашраф Хакими.

В одном квартете Шотландия и Марокко выступают с Бразилией и Гаити. В 1-м туре шотландцы переиграли Гаити со счетом 1:0, а марокканцы расписали ничью с Бразилией.

Стартовые составы на матч Шотландия – Марокко:

Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас

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Стив Кларк стартовые составы ЧМ-2026 по футболу сборная Марокко по футболу сборная Шотландии по футболу Эндрю Робертсон Ашраф Хакими
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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