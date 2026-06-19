Шотландия – Марокко. Робертсон vs Хакими: названы составы на матч ЧМ-2026

20 июня сборные Шотландии и Марокко проведут матч 2-го тура группы C чемпионата мира 2026.

Перед стартом встречи наставники команд – Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко) – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Капитаном шотландской сборной является Эндрю Робертсон, а марокканской – Ашраф Хакими.

В одном квартете Шотландия и Марокко выступают с Бразилией и Гаити. В 1-м туре шотландцы переиграли Гаити со счетом 1:0, а марокканцы расписали ничью с Бразилией.

Стартовые составы на матч Шотландия – Марокко:

Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас