Шотландия – Марокко. Робертсон vs Хакими: названы составы на матч ЧМ-2026
Встреча второго тура группы C начнется 20 июня в 01:00 по Киеву
20 июня сборные Шотландии и Марокко проведут матч 2-го тура группы C чемпионата мира 2026.
Перед стартом встречи наставники команд – Стив Кларк (Шотландия) и Мохамед Уахби (Марокко) – назвали стартовые составы своих подопечных.
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Капитаном шотландской сборной является Эндрю Робертсон, а марокканской – Ашраф Хакими.
В одном квартете Шотландия и Марокко выступают с Бразилией и Гаити. В 1-м туре шотландцы переиграли Гаити со счетом 1:0, а марокканцы расписали ничью с Бразилией.
Стартовые составы на матч Шотландия – Марокко:
Шотландия: Ганн, Хэнли, Хендри, Робертсон, Тирни, Паттерсон, Мактоминей, Фергюсон, Макгинн, Кристи, Адамс
Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад, Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди, Унаи, Эль-Ханнус, Сайбари, Диас
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