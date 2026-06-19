Президент Бразилии: «Неймар – первый сборник, который тренируется удаленно»
Лула да Силва оценил звезду сборной Бразилии Неймара
Президент Бразилии Лула да Силва устал ждать выхода форварда Неймара в матчах чемпионата мира.
«Неймар? Он даже не играет! Неймар – первый игрок, вызванный в сборную, который тренируется удаленно», – заявил 80-летний президент Луис Инасио Лула да Силва, выступая на церемонии в больнице в городе Белу-Оризонти на юго-востоке страны.
34-летний футболист пропустил первый матч, завершившийся ничьей 1:1 с Марокко, и также не был включен тренером Карло Анчелотти в состав на второй матч группового этапа против Гаити в пятницу.
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