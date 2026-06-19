Президент Бразилии: «Неймар – первый сборник, который тренируется удаленно»

Президент Бразилии Лула да Силва устал ждать выхода форварда Неймара в матчах чемпионата мира.

«Неймар? Он даже не играет! Неймар – первый игрок, вызванный в сборную, который тренируется удаленно», – заявил 80-летний президент Луис Инасио Лула да Силва, выступая на церемонии в больнице в городе Белу-Оризонти на юго-востоке страны.

34-летний футболист пропустил первый матч, завершившийся ничьей 1:1 с Марокко, и также не был включен тренером Карло Анчелотти в состав на второй матч группового этапа против Гаити в пятницу.