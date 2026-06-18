Дебютирует ли Неймар в матче против Гаити? Есть ответ

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит и второй матч на чемпионате мира. 34-летний звездный футболист не сыграет против национальной команды Гаити.

Главный тренер «селесао» Карло Анчелотти не стал рисковать здоровьем Неймара, который вернулся к тренировкам с основной командой всего 24 часа назад и набирает оптимальную форму.

У Неймара шесть голов и четыре ассиста в 15 матчах сезона. В последние месяцы вся Бразилия смотрела сериал «Включат ли Неймара в состав на чемпионат мира». В июне вышла вторая часть – «Сыграет ли Неймар на чемпионате мира».

В воскресенье подопечные Карло Анчелотти ничего не смогли сделать против Марокко (1:1).