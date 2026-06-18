Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютирует ли Неймар в матче против Гаити? Есть ответ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 18:50 | Обновлено 18 июня 2026, 19:43
469
0

Дебютирует ли Неймар в матче против Гаити? Есть ответ

Неймар пока не готов играть

18 июня 2026, 18:50 | Обновлено 18 июня 2026, 19:43
469
0
Дебютирует ли Неймар в матче против Гаити? Есть ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит и второй матч на чемпионате мира. 34-летний звездный футболист не сыграет против национальной команды Гаити.

Главный тренер «селесао» Карло Анчелотти не стал рисковать здоровьем Неймара, который вернулся к тренировкам с основной командой всего 24 часа назад и набирает оптимальную форму.

У Неймара шесть голов и четыре ассиста в 15 матчах сезона. В последние месяцы вся Бразилия смотрела сериал «Включат ли Неймара в состав на чемпионат мира». В июне вышла вторая часть – «Сыграет ли Неймар на чемпионате мира».

В воскресенье подопечные Карло Анчелотти ничего не смогли сделать против Марокко (1:1).

По теме:
Мексика – Южная Корея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ШАЦКИХ: «Посмотрите, где играют колумбийцы, а где наши сборники»
Канада – Катар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу Карло Анчелотти
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Футбол | 18 июня 2026, 20:27 0
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро

Олисе может переехать в Мадрид

Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 18 июня 2026, 14:51 13
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине

Элина в двух сетах переиграла Еву Лис в матче второго раунда травяного пятисотника

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Футбол | 18.06.2026, 04:58
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Известна сумма трансфера. Жирона приняла предложение по Цыганкову
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 10:43
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 34
Теннис
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 34
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем