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Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:34 | Обновлено 16 июня 2026, 22:31
182
0

ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом

Но пока бразилец занимается индивидуально

16 июня 2026, 21:34 | Обновлено 16 июня 2026, 22:31
182
0
ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вингер национальной сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам на футбольном поле с мячом.

Однако 33-летний футболист пока тренируется только по индивидуальной программе, пропуская занятия в общей группе.

Неймар пропустил первый матч национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.

ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом

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Неймар сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу видео тренировка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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