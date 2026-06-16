Чемпионат мира16 июня 2026, 21:34 | Обновлено 16 июня 2026, 22:31
182
0
ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом
Но пока бразилец занимается индивидуально
16 июня 2026, 21:34 | Обновлено 16 июня 2026, 22:31
182
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Вингер национальной сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам на футбольном поле с мячом.
Однако 33-летний футболист пока тренируется только по индивидуальной программе, пропуская занятия в общей группе.
Неймар пропустил первый матч национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.
ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом
Neymar training on the pitch. 👀pic.twitter.com/wWu4eAGv7g— WC 2026 (@Viralitity) June 16, 2026
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2026, 21:44 0
На нападающего нацелился «Байер», за который он выступал ранее
Футбол | 16 июня 2026, 10:14 0
Футболист вернется в Грецию
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Футбол | 16.06.2026, 18:10
Футбол | 16.06.2026, 20:05
Комментарии 0
Популярные новости
14.06.2026, 21:14
15.06.2026, 15:01 3
14.06.2026, 17:39 6
15.06.2026, 06:15 12
14.06.2026, 20:31
15.06.2026, 09:09 6
16.06.2026, 04:44 30
14.06.2026, 17:40 9