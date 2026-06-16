Вингер национальной сборной Бразилии Неймар вернулся к тренировкам на футбольном поле с мячом.

Однако 33-летний футболист пока тренируется только по индивидуальной программе, пропуская занятия в общей группе.

Неймар пропустил первый матч национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.

ВИДЕО. Неймар вернулся к тренировкам на поле с мячом