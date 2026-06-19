Спортивный врач удивил сроком восстановления канадца после перелома ноги

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал комментарий по травме канадца Исмаэля Коне в матче с Катаром (6:0) на чемпионате мира.

«Одна из самых странных травм за последнее время в элитном футболе, ведь механизм травмы точно не предполагал таких последствий для Исмаэля Коне. В футболе происходит десятки таких ударов каждый матч – удар в участок икры/ахилла сзади. На этот раз все закончилось двойным переломом большой и малоберцовой костей», – написал Бабелюк.

«Интересно, не является ли это патологическим переломом, то есть таким, который мог бы быть также вызван какой-то болезнью, недостаточностью, повышенной ломкостью костей, опухолью и т.д., ведь не часто увидишь, чтобы от такого удара ломались сразу две кости. Так или иначе, перелом костей никогда не являлся катастрофой в спортивной медицине. Исмаэль пройдет операцию, кости зафиксируют», – отметил врач.

«При условиях эффективной реабилитации и отсутствия осложнений после операции, он может вернуться на поле уже через 10-12 недель (до трех месяцев)», – добавил Дмитрий Бабелюк.

После двух туров канадцы набрали четыре очка и почти на 100% вышли в плей-офф чемпионата мира.