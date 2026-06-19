Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортивный врач удивил сроком восстановления канадца после перелома ноги
Чемпионат мира
19 июня 2026, 22:17 |
424
0

Спортивный врач удивил сроком восстановления канадца после перелома ноги

Дмитрий Бабелюк считает, что Коне будет снова играть уже в сентябре

19 июня 2026, 22:17 |
424
0
Спортивный врач удивил сроком восстановления канадца после перелома ноги
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Коне
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал комментарий по травме канадца Исмаэля Коне в матче с Катаром (6:0) на чемпионате мира.

«Одна из самых странных травм за последнее время в элитном футболе, ведь механизм травмы точно не предполагал таких последствий для Исмаэля Коне. В футболе происходит десятки таких ударов каждый матч – удар в участок икры/ахилла сзади. На этот раз все закончилось двойным переломом большой и малоберцовой костей», – написал Бабелюк.

«Интересно, не является ли это патологическим переломом, то есть таким, который мог бы быть также вызван какой-то болезнью, недостаточностью, повышенной ломкостью костей, опухолью и т.д., ведь не часто увидишь, чтобы от такого удара ломались сразу две кости. Так или иначе, перелом костей никогда не являлся катастрофой в спортивной медицине. Исмаэль пройдет операцию, кости зафиксируют», – отметил врач.

«При условиях эффективной реабилитации и отсутствия осложнений после операции, он может вернуться на поле уже через 10-12 недель (до трех месяцев)», – добавил Дмитрий Бабелюк.

После двух туров канадцы набрали четыре очка и почти на 100% вышли в плей-офф чемпионата мира.

По теме:
ВИДЕО. Сборная США благодаря автоголу вышла вперед в матче против Австралии
США – Австралия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Премьер-министр Канады отреагировал на дебютную победу сборной на ЧМ
Дмитрий Бабелюк Исмаэль Коне сборная Катара по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2026 по футболу травма ноги перелом ноги
Руслан Полищук Источник: Hospital Pass
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Волейбол | 19 июня 2026, 14:30 28
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН
Украина потерпела сокрушительное поражение от сборной Нидерландов в ЛН

«Сине-желтые» потерпели очередное поражение на турнире

Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Футбол | 19 июня 2026, 20:33 0
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре
Топ или флоп? Оценка выступлений всех сборных-фавориток ЧМ в первом туре

Португалия разочаровала, а Франция и Англия – нет

Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Футбол | 19.06.2026, 07:32
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Знаменитый клуб решил купить Довбика и вернуть его в прайм
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 18.06.2026, 23:23
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина в борьбе. Определены пары 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19.06.2026, 11:01
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 10
Футбол
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
Усик может провести сенсационный бой с легендой, который поехал к кадырову
19.06.2026, 10:44 6
Бокс
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
18.06.2026, 20:12 18
Теннис
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
18.06.2026, 07:02 10
Футбол
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
18.06.2026, 09:17 4
Футбол
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем