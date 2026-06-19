Появились детали травмы канадца, которому сломали ногу на ЧМ-2026
Исмаэль Коне перенесет операцию
Полузащитник «Сассуоло» и сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей в матче второго тура ЧМ-2026 против Катара (6:0).
Коне получил ужасную травму после перерыва в результате жесткого подката защитника Катара Ассима Мадибо.
Канадца вынесли с поля на носилках, а его обидчик был удален.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, Коне сейчас находится в больнице вместе с мамой – ему запланирована операция.
Полузащитник пропустит примерно 4-5 месяцев. После матча Мадибо попросил прощения у Коне.
🚨🇨🇦 Understand Canada midfielder Ismael Koné has suffered fractured fibula and tibia fracture as well.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
He’s now in the hospital with his mother Suzanne, supporting ahead of surgery.
Koné could be out for 4-5 months, World Cup over.
Madibo went to apologize in dressing room. pic.twitter.com/6ZcfzlmpXN
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