Появились детали травмы канадца, которому сломали ногу на ЧМ-2026

Полузащитник «Сассуоло» и сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей в матче второго тура ЧМ-2026 против Катара (6:0).

Коне получил ужасную травму после перерыва в результате жесткого подката защитника Катара Ассима Мадибо.

Канадца вынесли с поля на носилках, а его обидчик был удален.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Коне сейчас находится в больнице вместе с мамой – ему запланирована операция.

Полузащитник пропустит примерно 4-5 месяцев. После матча Мадибо попросил прощения у Коне.