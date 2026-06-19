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Чемпионат мира
19 июня 2026, 05:41 |
1602
0

Появились детали травмы канадца, которому сломали ногу на ЧМ-2026

Исмаэль Коне перенесет операцию

19 июня 2026, 05:41 |
1602
0
Появились детали травмы канадца, которому сломали ногу на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Коне
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Полузащитник «Сассуоло» и сборной Канады Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей в матче второго тура ЧМ-2026 против Катара (6:0).

Коне получил ужасную травму после перерыва в результате жесткого подката защитника Катара Ассима Мадибо.

Канадца вынесли с поля на носилках, а его обидчик был удален.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Коне сейчас находится в больнице вместе с мамой – ему запланирована операция.

Полузащитник пропустит примерно 4-5 месяцев. После матча Мадибо попросил прощения у Коне.

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Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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