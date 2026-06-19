В субботу, 20 июня, состоится поединок группы F чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Швеции. Матч пройдет в Хьюстоне на стадионе «NRG Stadium», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Команда Нидерландов стартовала на мундиале с ничьей в матче против Японии. В первом тайме соперники голов не забили, а во втором – продемонстрировали результативный футбол. Сборная Нидерландов дважды вела в счете после точных ударов Ван Дейка и Саммервилла, но «самураи» ответили голами Накамуры и Камада. Швеция в своем предыдущем матче разгромила Тунис со счетом 5:1. В воротах «карфагенских орлов» «расписались» Аяри (дубль), Исак, Дьекереш и Сванберг.

Нидерланды и Швеция ранее провели три очные дуэли, в которых дважды побеждали «оранжевые» и была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Швеция, за которой можно следить в украинской версии сайта.