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Чемпионат мира
Нидерланды
20.06.2026 20:00 - : -
Швеция
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Чемпионат мира
19 июня 2026, 21:43 | Обновлено 19 июня 2026, 21:44
87
0

Нидерланды – Швеция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группы F чемпионата мира

19 июня 2026, 21:43 | Обновлено 19 июня 2026, 21:44
87
0
Нидерланды – Швеция. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 20 июня, состоится поединок группы F чемпионата мира, в котором встретятся сборные Нидерландов и Швеции. Матч пройдет в Хьюстоне на стадионе «NRG Stadium», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Команда Нидерландов стартовала на мундиале с ничьей в матче против Японии. В первом тайме соперники голов не забили, а во втором – продемонстрировали результативный футбол. Сборная Нидерландов дважды вела в счете после точных ударов Ван Дейка и Саммервилла, но «самураи» ответили голами Накамуры и Камада. Швеция в своем предыдущем матче разгромила Тунис со счетом 5:1. В воротах «карфагенских орлов» «расписались» Аяри (дубль), Исак, Дьекереш и Сванберг.

Нидерланды и Швеция ранее провели три очные дуэли, в которых дважды побеждали «оранжевые» и была зафиксирована ничья.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Нидерланды – Швеция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Нидерланды
20 июня 2026 -
20:00
Швеция
Обе команды забьют 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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