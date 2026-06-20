20 июня на Эн-Эр-Джи Стэдиум пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Нидерландов и Швеции.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

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Нидерланды

Команда в последнее время снова начала радовать болельщиков. Она еще при ван Гале на прошлом чемпионате мира уступила в плей-офф Аргентине только в серии пенальти. А на Евро-2024 закончила борьбу в полуфинале. Ну и в квалификации в прошлом году заметных проблем не было: выиграли свою группу.

А вот на крайних сборах уже были звоночки. Сначала в Роттердаме уступили Алжиру, через несколько дней дали Узбекистану сровнять счет на добавленных минутах - но все-таки успели заработать и реализовать победный пенальти. На самом чемпионате голландцы выдали яркий поединок, точнее, второй тайм с Японией - в итоге соперники, забив по дважды после перерыва, закончили боевой ничьей с итоговым счетом 2-2.

Швеция

Сборная отправилась на мундиаль только за счет нюансов регламента в Европе. Ведь стандартную квалификацию она провалила, несмотря на смену наставника так и ограничившись парой очков в шести матчах. Кстати, уже в 2026-м году, в товарищеском формате, было поражение Норвегии и ничья 2-2 с Грецией.

Зато там, где нужен результат, где есть понятная и четкая мотивация, подопечные Грэма приятно преображаются. В марте сначала уверенно обыграли в плей-офф Украину, после чего победили и Польшу. Ну, а на самом турнире начали с уверенной, 5-1, победы над Тунисом. Отметим, что первый и последний год на счету Айяри, что имеет корни из Северной Африки. Но и Дьекереш с Исаком, ударная пара скандинавов, тоже свои мячи оформили.

Статистика личных встреч

В последних пяти поединках голландцы выиграли трижды при одном поражении на этом отрезке. Но после 2017-го года больше стороны не встречались даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, номинальных хозяев. Но у них сейчас будет тяжелый оппонент - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,91).

Прогноз Sport.ua: Обе забьют за 1.91 по линии БК betking.