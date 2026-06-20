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  4. Нидерланды – Швеция – 5:1. Суперигра команды Кумана. Видео голов и обзор
Чемпионат мира
Нидерланды
20.06.2026 20:00 – FT 5 : 1
Швеция
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 22:16 | Обновлено 20 июня 2026, 22:27
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Нидерланды – Швеция – 5:1. Суперигра команды Кумана. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира

20 июня 2026, 22:16 | Обновлено 20 июня 2026, 22:27
2199
0
Нидерланды – Швеция – 5:1. Суперигра команды Кумана. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Нидерландов
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Нидерланды и Швеция встретились в матче второго тура групп F чемпионата мира.

Играли команды на «NRG Stadium» в городе Хьюстон.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Команда Рональда Кумана вышла вперед уже на 5-й минуте и по ходу встречи сумела развить свое преимущество до разгромного – 5:1.

Нидерланды с 4 очками возглавили группу, Швеция с 3 пунктами идет второй. Третья и четвертая строчка за Японией (1 балл) и Тунисом (0 баллов) соответственно.

Чемпионат мира. Группа F. Второй тур

Нидерланды – Швеция – 5:1

Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59

ГОЛ! Бробби, 5-я минута, 1:0

ГОЛ! Бробби, 17-я минута, 2:0

ГОЛ! Гакпо, 47-я минута, 3:0

ГОЛ! Гакпо, 54-я минута, 4:0

ГОЛ! Эланга, 59-я минута, 4:1

ГОЛ! Саммервилл, 89-я минута, 5:1

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Крисенсио Саммервилл (Нидерланды), асcист Мемфис Депай.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Швеция), асcист Александер Исак.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды), асcист Крисенсио Саммервилл.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Нидерланды), асcист Дензел Дюмфрис.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды), асcист Дензел Дюмфрис.
5’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Нидерланды), асcист Коди Гакпо.
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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