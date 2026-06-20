Нидерланды – Швеция – 5:1. Суперигра команды Кумана. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча второго тура группового этапа чемпионата мира
Нидерланды и Швеция встретились в матче второго тура групп F чемпионата мира.
Играли команды на «NRG Stadium» в городе Хьюстон.
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Команда Рональда Кумана вышла вперед уже на 5-й минуте и по ходу встречи сумела развить свое преимущество до разгромного – 5:1.
Нидерланды с 4 очками возглавили группу, Швеция с 3 пунктами идет второй. Третья и четвертая строчка за Японией (1 балл) и Тунисом (0 баллов) соответственно.
Чемпионат мира. Группа F. Второй тур
Нидерланды – Швеция – 5:1
Голы: Бробби, 5, 17, Гакпо, 47, 54, Саммервилл, 89 – Эланга, 59
ГОЛ! Бробби, 5-я минута, 1:0
ГОЛ! Бробби, 17-я минута, 2:0
ГОЛ! Гакпо, 47-я минута, 3:0
ГОЛ! Гакпо, 54-я минута, 4:0
ГОЛ! Эланга, 59-я минута, 4:1
ГОЛ! Саммервилл, 89-я минута, 5:1
События матча
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